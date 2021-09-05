Как провести воскресный вечер: кино на открытом воздухе и дворовые кафе Сикупилли

В воскресенье показ пройдет вместе с Днем дворовых кафе Сикупилли, завершив его. «Днем приходите полакомиться булочками и домашней едой, которую приготовили для вас жители уютного Сикупилли, а вечером - посмотреть милый фильм», - приглашает Дмитрий Московцев, один из организаторов дня кафе и житель Сикупилли.

Многие из нас ведут полноценный образ жизни и радуются каждому дню, но болезнь Альцгеймера может в одночасье отнять буквально все. Именно данным недугом страдает главный герой фильма «Мед в голове», Амандус. Тильда очень любит своего дедушку, но ее родители видят в нем лишь обузу и стараются избавиться от него, отдав в дом престарелых. Тильда и Амандус сбегают от них и отправляются в Венецию, город, где Амандус сделал предложение своей жене, стараясь, таким образом, помощь дорогому сердцу человеку вспомнить самый прекрасный момент его жизни. Сможет ли это помочь Амандусу справиться с Альцгеймером? На пути в Венецию путешественникам помогают неравнодушные люди, что говорит о том, что в нашем мире осталось место отзывчивости и понимания.

«Для меня это фильм о том, каким должно быть отношение к больному человеку, какими в целом должны быть отношения в семье, где есть место пониманию, поддержке, заботе и прощению. Фильм оставляет после себя очень теплые чувства. Режиссер фильма - Тиль Швайгер, он же сыграл роль сына главного героя, а роль внучки сыграла дочь Тиля Швайгера, Эмма. В итоге получилось пронзительно и эмоционально. Можно и посмеяться, и поплакать, и взгрустнуть, и порадоваться. Для воскресения - самый подходящий фильм», - делится своими мыслями руководитель проектов Ласнаидея Полина Ляшева.

На площадке будут сидячие места и организаторы рекомендуют взять пледы или подушечки, чтобы наслаждаться просмотром было более комфортно и уютно. В случае дождливой погоды стоит также захватить с собой плащи и накидки, но не зонтики, чтобы не мешать другим зрителям смотреть на экран.

Вход на ЛаснаКино в этом году будет по билетам, которые достанутся самым быстрым - на каждый показ доступно только 100 билетов! Бесплатные билеты можно получить на сайте Fienta. Если вам нравится то, что делают ребята из «Ласнаидеи» и вы хотите поддержать их, вы можете билет купить. Все полученные средства пойдут на развитие района Ласнамяэ.

ЛаснаКино организовано НКО «Ласнаидея» при поддержке Посольства Федеративной Республики Германии в Таллинне, Эстония и Районной управы Ласнамяэ.



