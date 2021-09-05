Жена Михаила Ефремова пожаловалась на тяжелую жизнь: дети все лето отдыхали, никуда не ездили

Она заявила, что их с артистом дети все лето отдыхали, никуда не ездили, поскольку «нет денег». «У нас очень большая трагедия в семье. Мать осталась одна с тремя детьми. Я не работаю вообще. И все вру!», — сказала Кругликова, пишет Lenta.ru.

Однако на вопросы о муже и его предстоящем кассационном суде женщина отвечать отказалась. «Меня это не волнует, у меня свои заботы», — заявила она.

По информации издания, 49-летняя Кругликова трудится на двух работах. Сейчас она преподает в вузе и работает с известными музыкантами в качестве режиссера. При этом у друзей она отказывается просить денег.

7 июня гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, Ирина Стерхова подала в суд, чтобы ее включили в список наследников. По словам юриста Александра Добровинского, представляющего интересы вдовы Захарова Маргариты, Стерхову не признали потерпевшей по делу Ефремова. Однако она хочет судиться за деньги погибшего.

Михаила Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой — Сергей Захаров впоследствии скончался.



