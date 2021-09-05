Настя Ивлеева о бедном детстве и матери-одиночке: «Моя семья – пример того, как я не хотела бы жить»

По данным Forbes, доходы Насти Ивлеевой в прошлом году составили более 2,5 миллионов долларов. Тот же финансовый журнал назвал ее одной из самых успешных звезд Интернета. За один рекламный пост в соцсетях Ивлеева берет миллион рублей (11 553 евро), а за простое упоминание товара или услуги – около 500 тысяч рублей (5776 евро). Прибавьте к этому зарплату в популярном телепроекте «Орел и решка» – и вы поймете, что Настя действительно сама заработала на свой новенький «Ламборджини».

Но так было далеко не всегда. Ивлеева выросла в деревне Разметелево Ленинградской области. Детство телеведущей пришлось на лихие девяностые, так что она довольно быстро вступила во взрослую жизнь. В интервью экс-супруге музыканта Сергея Шнурова Матильде Шнуровой Настя призналась, что именно бедность и лишения закалили ее характер и сделали из нее бойца. Вспоминая о своей семье, Ивлеева говорит, что ни за что не хотела бы жить так, как жили ее близкие.

«Все, что касается моей семьи, – пример того, как я не хотела бы жить. Знаешь, в 90-е в деревне Разметелево Всеволожского района мы жили довольно трудно, – говорит Ивлеева. – С ранних лет мне пришлось принять ответственность: родители работали, а я воспитывала младшего брата. Так что мое детство на этом резко обрывается».

Телеведущая вспоминает, что ей не хватало задушевных бесед с мамой, её советов, воспоминаний. Но сейчас, оглядываясь назад, она не винит мать за такое воспитание. Напротив, Ивлеева считает, что это сформировало ее как личность, способную противостоять любым вызовам.

«В девяностые схема выживания была другой. Зато теперь в моих силах сделать так, чтобы ни в чем не нуждаться, проживать то время, что мне отпущено, максимально комфортно и свободно. Я благодарна семье за то, что трудности выковали мой железный характер, я стала пуленепробиваемым человеком, которого сложно чем-то задеть или ранить», – заявила Ивлеева.

Настя Ивлеева с мамой и братом ФОТО: Instagram

Блогерша рассказала, что мать воспитывала ее и брата в одиночку. Отец бросил семью, когда Настя была совсем маленькой. Телеведущая уверяет, что сейчас она рада, что все так обернулось. Мужчина, отказавшийся от нее, дал ей возможность быть той, кто она сейчас на самом деле. Настя призналась, что не знает, кто её отец и как он выглядит, а желания разыскать его у нее никогда не было.

Матильда не стала расспрашивать звезду «Орла и решки» о ее разводе с рэпером Элджеем. Зато Шнурова спросила Настю об ее идеале мужчины. По словам Ивлеевой, ее избранник должен восхищаться ею и быть честным.

«Если мужчина тобой не восхищается, то пиши пропало. Мне это дает окрыленность, легкость», – призналась Ивлеева.

При этом телеведущая считает, что ее любимый мужчина не должен «замыкать свою жизнь» только на ней и жить её интересами.



