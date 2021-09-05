Рэпер ST обвенчался с женой в Грузии

Друзья исполнителя отмечают свадьбу в Грузии, куда Александр Степанов, известный как рэпер ST, и Ассоль Васильева отправились отдыхать. Во время семейного празднования они поняли, что им тоже необходимо связать свой союз церковными обычаями.

Решение влюбленные приняли спонтанно, они совсем не готовились к тому, чтобы венчаться. Поэтому утро рэпера было полно хлопот – ему предстояло выбрать кольца для церемонии. Пока Ассоль собиралась дома, музыкант поехал с приятелями в город на поиски украшений. Александр с трудом отыскал подходящее, ведь обычно кольца делают на заказ.

У Ассоль же начало дня прошло намного приятнее. «Когда я проснулась, парни мне начали петь песни голосами из диснеевских мультфильмов. Утро невесты, как волнительно!» – записала в сторис шатенка.

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Так как телеведущей никуда не нужно было спешить, она выспалась и подобрала наряд, к приезду мужа была во всеоружии. Она сделала легкий макияж и надела белое платье необычного кроя. Когда ST приехал, все уже ждали его во дворе дома.

«Сказать, что волнительно, это ничего не сказать. Решение было принято спонтанно. Конечно, мы с ребятами обсуждали, что надо бы обвенчаться, и тут вот решились. Жду жениха», – поделилась эмоциями Ассоль.

Рэпер и его супруга отправились венчаться в местную церковь в городе Джвари. Помимо счастливого события ST и Ассоль там же пройдет свадебная церемония их друзей.

Напомним, телеведущая и исполнитель уже узаконили отношения в 2015 году. Весной прошлого года в их семье произошло пополнение – на свет появилась долгожданная дочка Эстель. Родители души не чают в малышке, когда-нибудь они планируют завести еще одного ребенка.



