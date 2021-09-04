Фестиваль «ЛаснаКино» продолжится семейным фильмом «Гуд бай, Берлин!»

14-летний Майк Клингенберг искренне считает себя скучным неудачником: он единственный в классе, кого не пригласила на свой день рождения самая красивая девочка школы Татьяна. А тут еще одна напасть: в класс приходит новенький, некрасивый парень с непроизносимой фамилией Чихачов, которую даже преподавателю не удается прочитать с первого раза (со второго, впрочем, тоже, потому что русское Чихачёв по правилам немецкой грамматики пишется как Tschichatschow). Сажают его за одну парту с Майком.

Два неудачника на один класс – это уж слишком, рассуждает Майк. Но Андрей Чихачов по прозвищу Чик вовсе не считает, что он хуже других, и явно стремится к общению. В первый же день каникул он появляется около дома Майка на ободранной «Ниве» с предложением отправиться вдвоем в таинственную Валахию, где якобы живет его дедушка. А сначала неплохо было бы заехать на день рождения к Татьяне.

Фильм снял режиссер Фатих Акин по бестселлеру Вольфганга Неррндорфа «Чик», в переводном варианте названный «Гуд бай, Берлин», получившему широкую известность за пределами самой Германии, где он был включен в список литературы, рекомендованной к обязательному прочтению подростками.

«Фильм классный, в нем есть настоящая дружба, приключения, испытания и преодоление. Кино, несмотря на легкость и простоту сюжета, заставляет задуматься. Фильм будет интересен, пожалуй, всем, ведь в каждом из нас живет немножко бунтаря, которого иногда так хочется выпустить наружу. Берите своих подростков и приходите вместе смотреть это кино!», – рекомендует Полина Ляшева, один из организаторов фестиваля.

На площадке будут сидячие места и организаторы рекомендуют взять пледы или подушечки, чтобы наслаждаться просмотром было более комфортно и уютно. В случае дождливой погоды стоит также захватить с собой плащи и накидки, но не зонтики, чтобы не мешать другим зрителям смотреть на экран.

«В этом году мы отходим от стандартной схемы проведения кинопоказов, по которой перед фильмом проводилась дискуссия. Дискуссия будет заменена увлекательной киновикториной с призами лучшим знатокам мира кино. Призы предоставили местные жители и предприниматели, » – объясняет Полина. «Так, зрителей субботнего фильма в огороде Лаагна порадует фейерверком местный предприниматель Антон Бабенко из Tulepood».

Вход на ЛаснаКино в этом году будет по билетам, которые достанутся самым быстрым – на каждый показ доступно только 100 билетов! Бесплатные билеты можно получить на сайте Fienta. Если вам нравится то, что делают ребята из Ласнаидеи и вы хотите поддержать их, вы можете билет купить. Все полученные средства пойдут на развитие района Ласнамяэ.

Подробнее познакомиться с программой ЛаснаКино 2021 и следить за новостями удобно в Facebook.

ЛаснаКино организовано НКО Ласнаидея при поддержке Посольства Федеративной Республики Германии в Таллинне и Районной управы Ласнамяэ.

ПРОГРАММА ЛАСНАКИНО 2021 04.09. «Гуд бай, Берлин!» 2016 | реж. Фатих Акин | Германия, Франция | семейный фильм Огород Лаагна, Выру 11 Билеты: fienta.com/ru/lasnakino-2021-tschik Трейлер: youtu.be/NuNuCixKUUg 05.09. «Мед в голове» 2014 | реж. Тиль Швайгер, Ларс Гмелинг | Германия | трагикомедия Двор Спортивного центра Ласнамяэ, Паэ 1 Билеты: fienta.com/ru/lasnakino-2021-tschik-26519 Трейлер: youtube.com/watch?v=bW5u14hp98s



