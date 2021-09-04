Кристен Стюарт, Тимоти Шаламе, Зендея и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

Новая картина мастера эстетичных и стильных работ вышла не только красивой, но и довольно сильной, если не сказать провокационной. История разворачивается в течение трех дней накануне Рождества в 1990-х, когда любимая миллионами британцев (и не только) Леди Ди решает развестись со своим мужем, принцем Чарльзом. К слову, сценарием картины занимался Стивен Найт — автор сериалов «Острые козырьки» и «Табу». На красной дорожке кинофестиваля картину представила исполнительница главной роли Кристен Стюарт и, конечно, сам Ларраин, пишет Super.ru .

Картина «Дюна» — еще одна главная премьера не только Венеции, но и вообще 2021 года. Для того чтобы стать лучшим постковидным фильмом, у нее есть все необходимое — целое созвездие голливудских актеров (от Тимоти Шаламе и Зендеи до Хавьера Бардема и Джоша Бролина), шикарные спецэффекты и, конечно, еще не классик, но уже великий Дени Вильнев в режиссерском кресле.