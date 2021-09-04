Crazy in Love. История любви Бейонсе и Джей Зи, в которой были потеря ребенка и предательство

Первая любовная драма

Рано в судьбу Бейонсе ворвалась не только слава, но и первая любовь. Линделл Локк запомнил артистку простой девушкой из Хьюстона, родители которой едва не разорились в попытках превратить дочку в звезду. Талант Ноулз Линделл не оспаривал, но считал, что именно музыкальная карьера превратила ее в заносчивую, вспыльчивую и помешанную на контроле женщину.

«Мы впервые поцеловались на концерте Брайана Макнайта, когда Бей было 13 лет. Она была маленькой южной красавицей и потрясающе целовалась. Мы тусовались и занимались обычными делами парней и девушек, хотя мне никогда не разрешали оставаться на ночь», — отмечал Локк.

Влюбленные могли часами болтать по телефону и гулять, но Линделл был далек от мира музыки, которым жила Бейонсе. Девушка училась на дому, поэтому вечеринка в честь выпускного бойфренда стала для нее одним из самых ярких воспоминаний юности. Изнутри пару разрушали две проблемы: зацикленность Ноулз на карьере и неверность Локка.

Домашняя девочка из верующей семьи не могла позволить себе интимные отношения с возлюбленным. В 15 Линделл впервые поддался искушению и изменил певице, однако раскаяние и честное признание смягчили вину, так что Бейонсе простила его. История с адюльтером повторилась, когда артистка начала ездить в гастрольные туры: Локк оправдывался тем, что чувствовал себя покинутым и брошенным.

Разница между ними становилась все более очевидной: парень жил с мамой, выпивал и употреблял легкие наркотики, пока ведущая здоровый образ жизни Бейонсе покоряла мировые чарты. Они отдалялись друг от друга, да и упоминание в разговорах имени коллеги по цеху Джей Зи не способствовало укреплению отношений. «Мы были вместе в течение 10 лет. Я видел, как она меняется, и ей был нужен кто-то, как Джей Зи, чтобы вывести ее на следующий уровень», — заключил Линделл.

Видение Бейонсе отличалось от версии Колла: во-первых, она признавалась, что в 2000 году на фоне разногласий в Destiny’s Child впала в депрессию, и бойфренд не поддержал ее, а бросил. Во-вторых, срок отношений в 10 лет кажется сильно преувеличенным.

«Когда мне было 12-13 лет, у меня был мой первый парень, и он же был, когда мне было 17. Для тех лет это очень большой период. Я всегда была очень верная и чуть более зрелая, чем сверстники. Хотя, конечно, я была слишком молода для того, чтобы у меня появился настоящий бойфренд. Мы не жили вместе, и мы не занимались... ну, вы понимаете, — поясняла певица в интервью. — Это был мой единственный опыт в плане отношений. А потом я встретила еще одного парня — Джей Зи».

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