Crazy in Love. История любви Бейонсе и Джей Зи, в которой были потеря ребенка и предательство

Поначалу пара тщательно скрывала отношения, настаивая на версии дружбы и сотрудничества. Лишь спустя годы Джей Зи рассказал, как впервые позвал Бейонсе на свидание, надеясь завоевать неприступную девушку цветами и вином. По словам артистки, рэпер стал ее первым мужчиной.
Несколько лет пресса муссировала слухи о свадьбе звезд, пока в 2008-м они не поженились в Нью-Йорке. Скромница-певица отмечала, что не хотела роскошной церемонии, однако рэпер все равно преподнес ей кольцо с 18-каратным бриллиантом и украсил пентхаус 70 тысячами орхидей.
Первые годы брака пара Бейонсе и Джей Зи считалась образцово-показательной: красивые фото, фееричные выходы в свет, рождение в 2012-м дочки Блю Айви Картер. Позднее выяснилось, что певица могла стать матерью еще раньше, но перенесла выкидыш. «Я слышала биение второго сердца внутри себя, — признавалась Ноулз. — Меня переполняло счастье, о котором хотелось кричать всему миру. Но когда я прилетела в Нью-Йорк на обследование, врачи сказали, что малыш мертв».
В 2013-м СМИ заговорили об измене Джей Зи, и слухи подтвердились, когда младшая сестра певицы набросилась на рэпера с кулаками в лифте отеля после бала Met Gala. Клеймо разлучницы досталось Рианне: инсайдеры утверждали, что Соланж вступилась за Бейонсе, узнав о намерениях музыканта пойти на вечеринку с исполнительницей хита Umbrella.
Успехом и одновременно скандалом обернулся релиз альбома Бейонсе Lemonade: намеки на измену мужа легко считывались слушателями. Так, исполнительница пела про некую «Бекки с красивыми волосами», которой названивал Джей Зи. Кроме того, мужчина признался в неверности в собственном треке: «Слушай, я прошу прощения, / Я гулял налево годами, / Но после ребенка рождения / Я смог взглянуть на все твоими глазами», — заявлял он со сцены.
2017-й стал насыщенным годом для пары: Бейонсе подарила рэперу близнецов Сэра и Руми, в то время как сплетни о грядущем разводе супругов все чаще появлялись на страницах таблоидов. Джей Зи был вынужден признаться в изменах публично, отмечая, что виной всему — его тяжелое прошлое и неспособность откровенно говорить со второй половиной. Путем к примирению, по словам звезды, стала музыка.
«Мы оказались в эпицентре урагана, — хотя это, возможно, не лучшее слово для описания ситуации, потому что так много людей пострадало в результате стихийных бедствий — там, где лучше чувствуешь боль. Было дискомфортно, но мы много говорили о наших проблемах, — подчеркивал артист. — Вы знаете, я очень горжусь музыкой Бейонсе, и она чувствует то же самое по отношению к моему альбому. Большинство людей расстаются и разводятся, потому что не могут увидеть себя со стороны. Самое трудное — осознать, что ты причиняешь боль человеку».
В 2018-м, когда страсти поутихли, Бейонсе поведала прессе о тяжелых родах. Певица весила почти 100 килограммов в день, когда на свет появились близнецы, из-за отеков и длительного постельного режима пришлось делать экстренное кесарево. В трудный период восстановления и стресса звезду поддержал супруг, что и стало фундаментом для восстановления отношений после кризиса.
«Я горжусь тем, что стала свидетелем его роста — как личности, как лучшего друга и отца, — заявила артистка. — Я прошла через ад и вернулась обратно и благодарна за каждый полученный шрам».
В доказательство, что все проблемы остались позади, супруги обновили свадебные клятвы. Все чаще их история любви интерпретировалась крупными брендами, показывалась в рекламе и клипах. Так, в августе главными героями видеороликов на песни Бейонсе стали Джей Зи и дети пары. Поклонники могут вздохнуть с облегчением: похоже, звезды больше не собираются расставаться.
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