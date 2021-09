Crazy in Love. История любви Бейонсе и Джей Зи, в которой были потеря ребенка и предательство

На фоне огромных трат семьи и неудач группы родители Бейонсе разошлись. К радости певицы, расставание Тины и Мэтью оказалось временным, да и в карьере быстро наметился прогресс: Destiny’s Child заключили контракт с Columbia Records. Вскоре девушки записали саундтрек Killing Time к «Людям в черном», а через год выпустили дебютный альбом с хитом No, No, No. Следующая пластинка The Writing’s on the Wall и вовсе стала платиновой, а сингл с нее Say My Name завоевал две «Грэмми».