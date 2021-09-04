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Crazy in Love. История любви Бейонсе и Джей Зи, в которой были потеря ребенка и предательство

Бейонсе ФОТО: Chris Pizzello

В этом году вокалистка поднялась на первое место по числу наград премии «Грэмми» среди женщин — на ее счету 28 статуэток. Идеалом Бейонсе казалась и в семейной жизни: многодетную маму ни разу не подозревали в неверности, в отличие от мужа, пишет Starhit.ru.

Певица нередко оказывалась в эпицентре скандалов: то она публично грубила ассистентке, демонстрируя свой звездный статус, то «забывала», кто написал хит Survivor для Destiny’s Child, или же обвинялась в плагиате. Подозревали Бейонсе и в том, что ее старшего ребенка родила суррогатная мама. Но при этом за артисткой с непростым характером закрепился образ верной и любящей супруги, чего не скажешь о ее избраннике.

Почему успешная и талантливая исполнительница простила Джей Зи систематические измены? И правда ли, что рэпер стал первым и единственным мужчиной в судьбе Бейонсе? 4 сентября певица отмечает 40-летие, и самое время вспомнить ее биографию.

От провалов до громких побед

Бейонсе Жизель Ноулз росла в творческой семье: папа занимался звукозаписью, а мама была парикмахером и художником по костюмам. С детства Бейонсе брала уроки джазового вокала и танцев, а в семь уже выиграла свой первый музыкальный конкурс. Два года девочка солировала в хоре методистской церкви, пока не прошла кастинг в танцевальную рэп-группу Girl’s Tyme.

Продюсер настоял на том, чтобы детский коллектив выступил на шоу талантов Star Search, и это закончилось полным провалом из-за неудачного выбора песни. После фиаско за дело взялся отец Бейонсе: Мэтью бросил тогдашнюю работу и вложил кучу денег в подготовку группы дочери, переименованную в Destiny’s Child. Менеджер выбил для девочек первый контракт со студией звукозаписи, и они поехали в Атланту ради создания альбома. Однако в середине 90-х компания расторгла договор в одностороннем порядке, и певицам пришлось начинать все с чистого листа.

На фоне огромных трат семьи и неудач группы родители Бейонсе разошлись. К радости певицы, расставание Тины и Мэтью оказалось временным, да и в карьере быстро наметился прогресс: Destiny’s Child заключили контракт с Columbia Records. Вскоре девушки записали саундтрек Killing Time к «Людям в черном», а через год выпустили дебютный альбом с хитом No, No, No. Следующая пластинка The Writing’s on the Wall и вовсе стала платиновой, а сингл с нее Say My Name завоевал две «Грэмми».

Как часто бывает в успешных коллективах, за первыми победами следуют разногласия: певицы Летоя Лакетт и ЛаТавиа Роберсон подали в суд на Мэтью, заключив, что он покровительствует дочке и Келли Роуленд. В итоге недовольных девушек заменили Фаррой Франклин и Мишель Уильямс, что не уменьшило, а наоборот приумножило популярность группы.

Роль Бейонсе в коллективе возрастала: она вела в ряде песен и получила контроль над записью альбомов. Когда на заре нулевых менеджер предложил девушкам выпустить сольные пластинки, стало очевидно, что распад группы не за горами, и он действительно произошел в 2005-м.

Начиная с получившей «Грэмми» Crazy in Love в дуэте с Джей Зи, наступило время грандиозных успехов Бейонсе. Она не только выпускала хит за хитом, но и играла в кино: в фильмах «Остин Пауэрс: Голдмембер», «Розовая пантера», «Одержимость». Культовой стала картина с участием звезды «Девушки мечты», где прозвучала песня Listen. Учитывая, что Ноулз создала линию одежды, снималась в рекламе, издавала альбомы и гастролировала, тот факт, что она попала в рейтинг Forbes как одна из самых высокооплачиваемых артисток мира, закономерен.

Первая любовная драма

Рано в судьбу Бейонсе ворвалась не только слава, но и первая любовь. Линделл Локк запомнил артистку простой девушкой из Хьюстона, родители которой едва не разорились в попытках превратить дочку в звезду. Талант Ноулз Линделл не оспаривал, но считал, что именно музыкальная карьера превратила ее в заносчивую, вспыльчивую и помешанную на контроле женщину.

«Мы впервые поцеловались на концерте Брайана Макнайта, когда Бей было 13 лет. Она была маленькой южной красавицей и потрясающе целовалась. Мы тусовались и занимались обычными делами парней и девушек, хотя мне никогда не разрешали оставаться на ночь», — отмечал Локк.

Влюбленные могли часами болтать по телефону и гулять, но Линделл был далек от мира музыки, которым жила Бейонсе. Девушка училась на дому, поэтому вечеринка в честь выпускного бойфренда стала для нее одним из самых ярких воспоминаний юности. Изнутри пару разрушали две проблемы: зацикленность Ноулз на карьере и неверность Локка.

Домашняя девочка из верующей семьи не могла позволить себе интимные отношения с возлюбленным. В 15 Линделл впервые поддался искушению и изменил певице, однако раскаяние и честное признание смягчили вину, так что Бейонсе простила его. История с адюльтером повторилась, когда артистка начала ездить в гастрольные туры: Локк оправдывался тем, что чувствовал себя покинутым и брошенным.

Разница между ними становилась все более очевидной: парень жил с мамой, выпивал и употреблял легкие наркотики, пока ведущая здоровый образ жизни Бейонсе покоряла мировые чарты. Они отдалялись друг от друга, да и упоминание в разговорах имени коллеги по цеху Джей Зи не способствовало укреплению отношений. «Мы были вместе в течение 10 лет. Я видел, как она меняется, и ей был нужен кто-то, как Джей Зи, чтобы вывести ее на следующий уровень», — заключил Линделл.

Видение Бейонсе отличалось от версии Колла: во-первых, она признавалась, что в 2000 году на фоне разногласий в Destiny’s Child впала в депрессию, и бойфренд не поддержал ее, а бросил. Во-вторых, срок отношений в 10 лет кажется сильно преувеличенным.

«Когда мне было 12-13 лет, у меня был мой первый парень, и он же был, когда мне было 17. Для тех лет это очень большой период. Я всегда была очень верная и чуть более зрелая, чем сверстники. Хотя, конечно, я была слишком молода для того, чтобы у меня появился настоящий бойфренд. Мы не жили вместе, и мы не занимались... ну, вы понимаете, — поясняла певица в интервью. — Это был мой единственный опыт в плане отношений. А потом я встретила еще одного парня — Джей Зи».

Единственный

Впервые Бейонсе и Джей Зи встретились в конце 90-х, и, по словам певицы, сначала дружили, а спустя полтора года — закрутили роман. Именно рэпер поддержал артистку в период кризиса в Destiny's Child и расставания с Линделлом.

Поначалу пара тщательно скрывала отношения, настаивая на версии дружбы и сотрудничества. Лишь спустя годы Джей Зи рассказал, как впервые позвал Бейонсе на свидание, надеясь завоевать неприступную девушку цветами и вином. По словам артистки, рэпер стал ее первым мужчиной.

Несколько лет пресса муссировала слухи о свадьбе звезд, пока в 2008-м они не поженились в Нью-Йорке. Скромница-певица отмечала, что не хотела роскошной церемонии, однако рэпер все равно преподнес ей кольцо с 18-каратным бриллиантом и украсил пентхаус 70 тысячами орхидей.

Потери и измены

Первые годы брака пара Бейонсе и Джей Зи считалась образцово-показательной: красивые фото, фееричные выходы в свет, рождение в 2012-м дочки Блю Айви Картер. Позднее выяснилось, что певица могла стать матерью еще раньше, но перенесла выкидыш. «Я слышала биение второго сердца внутри себя, — признавалась Ноулз. — Меня переполняло счастье, о котором хотелось кричать всему миру. Но когда я прилетела в Нью-Йорк на обследование, врачи сказали, что малыш мертв».

В 2013-м СМИ заговорили об измене Джей Зи, и слухи подтвердились, когда младшая сестра певицы набросилась на рэпера с кулаками в лифте отеля после бала Met Gala. Клеймо разлучницы досталось Рианне: инсайдеры утверждали, что Соланж вступилась за Бейонсе, узнав о намерениях музыканта пойти на вечеринку с исполнительницей хита Umbrella.

Успехом и одновременно скандалом обернулся релиз альбома Бейонсе Lemonade: намеки на измену мужа легко считывались слушателями. Так, исполнительница пела про некую «Бекки с красивыми волосами», которой названивал Джей Зи. Кроме того, мужчина признался в неверности в собственном треке: «Слушай, я прошу прощения, / Я гулял налево годами, / Но после ребенка рождения / Я смог взглянуть на все твоими глазами», — заявлял он со сцены.

2017-й стал насыщенным годом для пары: Бейонсе подарила рэперу близнецов Сэра и Руми, в то время как сплетни о грядущем разводе супругов все чаще появлялись на страницах таблоидов. Джей Зи был вынужден признаться в изменах публично, отмечая, что виной всему — его тяжелое прошлое и неспособность откровенно говорить со второй половиной. Путем к примирению, по словам звезды, стала музыка.

«Мы оказались в эпицентре урагана, — хотя это, возможно, не лучшее слово для описания ситуации, потому что так много людей пострадало в результате стихийных бедствий — там, где лучше чувствуешь боль. Было дискомфортно, но мы много говорили о наших проблемах, — подчеркивал артист. — Вы знаете, я очень горжусь музыкой Бейонсе, и она чувствует то же самое по отношению к моему альбому. Большинство людей расстаются и разводятся, потому что не могут увидеть себя со стороны. Самое трудное — осознать, что ты причиняешь боль человеку».

После кризиса

В 2018-м, когда страсти поутихли, Бейонсе поведала прессе о тяжелых родах. Певица весила почти 100 килограммов в день, когда на свет появились близнецы, из-за отеков и длительного постельного режима пришлось делать экстренное кесарево. В трудный период восстановления и стресса звезду поддержал супруг, что и стало фундаментом для восстановления отношений после кризиса.

«Я горжусь тем, что стала свидетелем его роста — как личности, как лучшего друга и отца, — заявила артистка. — Я прошла через ад и вернулась обратно и благодарна за каждый полученный шрам».

В доказательство, что все проблемы остались позади, супруги обновили свадебные клятвы. Все чаще их история любви интерпретировалась крупными брендами, показывалась в рекламе и клипах. Так, в августе главными героями видеороликов на песни Бейонсе стали Джей Зи и дети пары. Поклонники могут вздохнуть с облегчением: похоже, звезды больше не собираются расставаться.


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