Певец Данко назвал болезнь МакSим пиаром и обвинил артистку в алкоголизме

«Пиарщики признались, что это был пиар и все придумано. Это развод для каких-то совсем дебилов. Там если копнуть глубже — все странно. Никаких фото и видео нет вообще. И это в наше время, когда сейчас все снимают», — сказал исполнитель.

Он обвинил МакSим в алкоголизме и предположил, что она оказалась в больнице из-за проблем с печенью или пластических операций. Данко также удивило, что 1 сентября артистка была на каблуках, когда отводила ребенка в школу. При этом ранее появлялись сообщения о том, что певица с трудом ходит, пишет Lenta.ru.

МакSим госпитализировали 16 июня, через три дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 11 июня в соцсетях она сообщала, что почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они показали отрицательный результат. Из-за ухудшения состояния здоровья поп-звезду ввели в искусственную кому.

3 августа представительница МакSим сообщила, что певица в сознании и идет на поправку. Десять дней спустя МакSим выписали из больницы.



