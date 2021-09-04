Певец Данко назвал болезнь МакSим пиаром и обвинил артистку в алкоголизме
Российский певец Александр Фадеев, более известный как Данко, назвал болезнь артистки МакSим пиаром.
Российский певец Александр Фадеев, более известный как Данко, назвал болезнь артистки МакSим пиаром.
«Пиарщики признались, что это был пиар и все придумано. Это развод для каких-то совсем дебилов. Там если копнуть глубже — все странно. Никаких фото и видео нет вообще. И это в наше время, когда сейчас все снимают», — сказал исполнитель.
Он обвинил МакSим в алкоголизме и предположил, что она оказалась в больнице из-за проблем с печенью или пластических операций. Данко также удивило, что 1 сентября артистка была на каблуках, когда отводила ребенка в школу. При этом ранее появлялись сообщения о том, что певица с трудом ходит, пишет Lenta.ru.
МакSим госпитализировали 16 июня, через три дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 11 июня в соцсетях она сообщала, что почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они показали отрицательный результат. Из-за ухудшения состояния здоровья поп-звезду ввели в искусственную кому.
3 августа представительница МакSим сообщила, что певица в сознании и идет на поправку. Десять дней спустя МакSим выписали из больницы.