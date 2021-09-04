Томми Кэш снялся в новом клипе российской группы Little Big «Turn It Up»
У российской панк-поп-рейв-группы Little Big вышел клип на песню «Turn It Up», записанную совместно с американским певцом Оливером Три и эстонским рэпером Томми Кэшем.
У российской панк-поп-рейв-группы Little Big вышел клип на песню «Turn It Up», записанную совместно с американским певцом Оливером Три и эстонским рэпером Томми Кэшем.
На видео музыканты с самого утра готовятся к пестрой пижамной вечеринке в загородном доме, синхронно качаясь в такт. Но по их лицам непонятно - рады они этому или нет, пишет Rus.err.ee.
С начала до конца клип «раскачан» - камера движется вверх и вниз, следуя за ритмом песни и движениями героев.
Режиссеры клипа - Алина Пязок, Оливер Три и фронтмен Little Big Илья Прусикин (Ильич).