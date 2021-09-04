Собчак, Бузова и «Нежный редактор» устроили скандал из-за интервью с группой Måneskin

Визит победителей «Евровидения» в Россию наделал много шума. Пока ничего не подозревающие артисты встречались с поклонниками, раздавали автографы, делали селфи и общались с журналистами, за кулисами их приезда разразился настоящий скандал между российскими знаменитостями, пишет RUS.TVNET.lv.

Выяснилось, что некоторых представителей СМИ не допустили к музыкантам, хотя накануне у них всё было согласовано с менеджментом группы. Возможности пообщаться с харизматичными артистами лишились Ксения Собчак и автор YouTube-канала «Нежный редактор» Татьяна Мингалимова. Обе решили написать гневные посты об этом.

Мингалимова отметила, что договаривалась об интервью с группой за месяц до их приезда. По её словам, группа была заинтересована в общении с ней, так как у неё большая аудитория и схожие взгляды.

«Месяц ресёрча, уроки с преподавателем по английскому языку по ночам, поездка в Италию на пару дней накануне, чтобы узнать про культуру больше, просмотр их документальных фильмов, поиск необычных тем», - написала Мингалимова.

По её словам, за час до интервью ей пришло письмо о том, что оно всё-таки не состоится. При этом музыканты общались с другими представителями СМИ буквально на глазах «Нежного редактора», которая не упустила возможность покритиковать коллег за их непрофессионализм.

«Стою, наблюдаю интервью: журнал совместно с Бузовой заставляют Måneskin слушать её треки и спрашивают про борщ. Я краснею, но держусь. Неужели это круче, чем мой подкаст для них?» - недоумевает девушка.

Собчак, в свою очередь, в соцсетях также прошлась по менеджерам группы. Она утверждает, что организаторы сами вышли на неё и предложили пообщаться с группой, а потом неожиданно отказались от интервью.

«Потому что у менеджмента музыкантов супертупой, непонятийный и небизнесовый подход. По мне он не ударит, потому что у меня сетка гостей забита на до*** вперёд. Но меня адски бесит непрофессионализм, просто бомбит от тупых и тех, кто не умеет работать», - написала Собчак.

Ксения Анатольевна утверждает, что у них с группой была договорённость, что музыканты дадут интервью «Вечернему Урганту», печатной прессе, но в YouTube - только ей. Поэтому Собчак была удивлена, что общение с музыкантами согласовали и с «Нежным редактором», которую в итоге тоже «кинули» за час до записи.

«К вам пригнали журналистов, которые задают вам вопросы про борщ, шампунь и одинаковые татуировки», - злилась Ксения.

Ольга Бузова не стала игнорировать претензии Собчак и Мингалимовой. В своём Instagram телеведущая жёстко высказалась по поводу критики коллег.

«Почему-то я стала виновата в том, что им всем отказали в общении с группой. Для меня странно такое поведение, но я на всякий случай сразу извинюсь. Хотя нет моей вины в том, что прекрасную Ксению Анатольевну и еще какого-то редактора Татьяну отменили в самый последний момент. Но обе сразу же настрочили об этом посты. Высказались про то, как у такой группы нужно брать интервью, какие вопросы задавать. Мой борщ поперек горла вам встал? Может, вы просто не обедали сегодня? И голодные, раз такие злюки?» - заявила Бузова.

Ольга также отметила, что её треки никто группу не заставлял слушать. Она также предложила Татьяне Мингалимовой обратиться к дерматологу, потому что «краснеть от вопросов… это плохо».

Точку (хотелось бы верить) в этой истории поставил стендап-комик Илья Соболев, который в своём Instagram также высказался по поводу менеджера группы Måneskin. Соболев рассказал, что позвал его на рыбалку и тот обещал приехать, но в итоге его тоже «кинули».

«В итоге рыбачил один, поймал пару небольших нарвалов, чисто котам погрызть. Считаю, что это непрофессионально, если мы договорились. Я ж его позвал не к Собчак и »Нежному редактору«, а на рыбалку, здесь не будет неудобных вопросов, здесь только спать не удобно. Очень жаль, что он потерял хорошую возможность пропиариться, ведь за мной следят все беспилотники НАТО», - высмеял ситуацию Илья.



