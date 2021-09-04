МакSим рассказала на «Вечернем Урганте» о первом желании после выхода из комы

По словам артистки, после выхода из комы медики не могли поверить в то, что она пришла в себя и готовы были исполнить любое ее желание, пишет Lenta.ru .

«На мне все заживает как на собаке. Хочется сказать «спасибо» всем тем, кто за меня переживал. Благодаря вашим переживаниям я сейчас стою на своих ногах, нахожусь в здравом уме и твердой памяти. Хочется вспомнить тот момент, когда я пришла в себя, открыла глаза. Никто не мог поверить в это чудо. Меня спросили, что сейчас я бы хотела. Я ответила: роял-чизбургер, соус кисло-сладкий, колу безо льда», — поделилась 38-летняя певица.