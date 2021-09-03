Сергей Астахов раскрыл правду о разрыве с Еленой Кориковой

Сергей Астахов и Елена Корикова считались одной из самых красивых пар в кинотусовке. Однако отношения актеров были недолгими, а их разрыв спровоцировал бурные обсуждения поклонников звездной пары.

Сергей Астахов и Елена Корикова расстались в 2013 году после двух лет бурных отношений. Известная блондинка, по слухам, крайне тяжело переживала крах отношений со звездой сериалов «Охота на Изюбря» и «Принцесса и нищенка». Недавно Сергей дал откровенное интервью Борису Корчевникову, в котором пролил свет на личную жизнь.

По мнению Астахова, Корикова – замечательная женщина, которая готова на все ради второй половинки. Артист поведал о причинах, по которым он разошелся с красавицей из сериала «Бедная Настя».

«Она очень хороший человек. С тем мужчиной, которого выбирает, Лена открыта и бескорыстна, отдает ему всю себя. Редкое качество для женщины, которое я оценил в полной мере, мне повезло. Судьба свела нас в сложный период: ни у меня, ни у нее работы не было вообще. А это тяжелое время для актеров. Никто не нужен, кажется, что все кончено, наваливается депрессия. Наверное, мы не смогли ее пережить, поэтому и расстались…» – рассуждал актер.

Ведущий поинтересовался у Астахова, что же помешало им с Кориковой создать крепкую семью. По словам Сергея, в то время его больше заботила карьера, чем его возлюбленная.

«Мы жили вместе. Она замечательная, красивая, талантливая. У нас были замечательные отношения, но недолгие. Я был уверен, что у нас все получится, но мы разные люди. Я вообще был сильно тогда заточен на карьеру. Лена не ожидала, что я ее буду ставить ниже своей карьеры. Для нее это было неприятным откровением. Я не смог ей дать того, чего она хотела. У меня не это не хватило сил. Вместе мы были всего два года», – объяснил 52-летний артист в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия 1».

По словам Астахова, актриса искала настоящую любовь. «Лена очень красивая и известная женщина. Очень много богатых кавалеров предлагали ей руку и сердце, но ей не хотелось замуж за олигарха. Ей нужна была настоящая любовь. Она была готова отдать мужчине все, а я не справился», – считает артист.



