Не смогли спасти семью: Бари Алибасов официально развелся с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Адвокат Алибасова-младшего сообщил, что на разводе настояла семья Бари Каримовича. У супругов есть месяц на подачу апелляции.

Как сообщали СМИ, отношения супругов уже давно очень натянутые. У Алибасова даже была молодая любовница, которая рассказывала о своей беременности от продюсера. Но несмотря на это, звездные супруги отказывались разводиться.

Федосеева-Шукшина и Алибасов начали дружить еще в 90-е. Ходили слухи об их романе. А в 2018 году состоялась свадьба.

Разлад в отношениях начался после того, как Федосеева-Шукшина переписала на мужа квартиру в Москве, а тот переоформил недвижимость на своего представителя. Актрисе пришлось долго судиться за возвращение апартаментов.

В последние месяцы на разводе актрисы и продюсера особенно настаивал Бари Алибасов-младший. Он был уверен, что брак с Федосеевой-Шукшиной подорвал здоровье его отца.