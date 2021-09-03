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Не смогли спасти семью: Бари Алибасов официально развелся с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Алибасов и Шукшина. ФОТО: Кадр из передачи

Известный продюсер Бари Алибасов, который в июне перенес сложную операцию на позвоночнике, после многочисленных скандалов наконец официально оформил развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом пишет «Стархит».

Адвокат Алибасова-младшего сообщил, что на разводе настояла семья Бари Каримовича. У супругов есть месяц на подачу апелляции.

Как сообщали СМИ, отношения супругов уже давно очень натянутые. У Алибасова даже была молодая любовница, которая рассказывала о своей беременности от продюсера. Но несмотря на это, звездные супруги отказывались разводиться.

Федосеева-Шукшина и Алибасов начали дружить еще в 90-е. Ходили слухи об их романе. А в 2018 году состоялась свадьба.

Разлад в отношениях начался после того, как Федосеева-Шукшина переписала на мужа квартиру в Москве, а тот переоформил недвижимость на своего представителя. Актрисе пришлось долго судиться за возвращение апартаментов.

В последние месяцы на разводе актрисы и продюсера особенно настаивал Бари Алибасов-младший. Он был уверен, что брак с Федосеевой-Шукшиной подорвал здоровье его отца.

В свою очередь, Лидия Федосеева-Шукшина была очень недовольна сыном супруга и даже решила взыскать с Алибасова-младшего миллион рублей за нанесенные ей оскорбления.

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