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«По стопам Волочковой»: Анна Калашникова снялась обнаженной на Мальдивах

Анна Калашникова ФОТО: скриншот видео

Певица приготовила сюрприз для своего жениха, пишет Kp.ru.

После давней жаркой фотосессии балерины Анастасии Волочковой, Мальдивы стали не только символом романтики, но и приобрели некий эротический флер. После пытался повторить подвиг Волочковой Джигурда, потом актер Вячеслав Манучаров пытался фоткаться нагишом, но большой шумихи из этого не вышла. Повторить подвиг балерины решила певица Анна Калашникова.

Звезда ток-шоу обнажилась на Мальдивах для фотосессии, которую готовит в подарок своему жениху-миллионеру Ивану Семенову.

«Это будет красивый календарь с налетом легкой эротики, подарок, который, думаю, мечтает любой мужчина», – объяснила Анна Калашникова.

ФОТО: Instagram

Напомним: певица уже второй год встречается с банкиром Иваном Семеновым. Пара планировала этим летом свадьбу, но из-за пандемии пока перенесла торжество на следующий год. А пока певица познакомила своего 6-летнего сына Даню с Иваном. По словам артистки, ребёнок и будущий отчим подружились, Ваня много времени уделяет малышу, задаривает его презентами.

ФОТО: Instagram

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