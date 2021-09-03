«По стопам Волочковой»: Анна Калашникова снялась обнаженной на Мальдивах

После давней жаркой фотосессии балерины Анастасии Волочковой, Мальдивы стали не только символом романтики, но и приобрели некий эротический флер. После пытался повторить подвиг Волочковой Джигурда, потом актер Вячеслав Манучаров пытался фоткаться нагишом, но большой шумихи из этого не вышла. Повторить подвиг балерины решила певица Анна Калашникова.

Напомним: певица уже второй год встречается с банкиром Иваном Семеновым. Пара планировала этим летом свадьбу, но из-за пандемии пока перенесла торжество на следующий год. А пока певица познакомила своего 6-летнего сына Даню с Иваном. По словам артистки, ребёнок и будущий отчим подружились, Ваня много времени уделяет малышу, задаривает его презентами.