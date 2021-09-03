Пт, 3.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

ABBA выпустит новый альбом впервые за 40 лет. Уже можно послушать две песни

Шведская группа ABBA ФОТО: AFP/SCANPIX

Шведская группа ABBA выпустит новый альбом после почти 40-летнего перерыва. Об этом участники группы сообщили на своем YouTube-канале, пишет RUS TVNET.

Пластинка, получившая название Voyage, выйдет 5 ноября. В нее войдут 10 новых песен, две из которых можно послушать прямо сейчас абсолютно бесплатно. Песня I Still Have Faith In You даже сопровождается видеоклипом, в котором новая музыка положена на архивные кадры группы.

Эти песни будут представлены не только в записи, но и вживую. Презентация первого за 40 лет альбома состоится на специально построенной арене в Лондоне весной 2022 года.

BBC сообщает, что перед зрителями выступят виртуальные изображения участников группы, которые будут петь в сопровождении живого ансамбля музыкантов. Продажа билетов на этот концерт начнется 7 сентября.

ABBA – один из наиболее успешных коллективов за всю историю поп-музыки. Группа была основана в 1972 году и названа по первым буквам имен исполнителей. 10 лет спустя с момента основания группа прекратила выступления. Последний студийный альбом шведского коллектива The Visitors был выпущен в 1981 году.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back