ABBA выпустит новый альбом впервые за 40 лет. Уже можно послушать две песни

Пластинка, получившая название Voyage, выйдет 5 ноября. В нее войдут 10 новых песен, две из которых можно послушать прямо сейчас абсолютно бесплатно. Песня I Still Have Faith In You даже сопровождается видеоклипом, в котором новая музыка положена на архивные кадры группы.

Эти песни будут представлены не только в записи, но и вживую. Презентация первого за 40 лет альбома состоится на специально построенной арене в Лондоне весной 2022 года.

BBC сообщает, что перед зрителями выступят виртуальные изображения участников группы, которые будут петь в сопровождении живого ансамбля музыкантов. Продажа билетов на этот концерт начнется 7 сентября.

ABBA – один из наиболее успешных коллективов за всю историю поп-музыки. Группа была основана в 1972 году и названа по первым буквам имен исполнителей. 10 лет спустя с момента основания группа прекратила выступления. Последний студийный альбом шведского коллектива The Visitors был выпущен в 1981 году.



