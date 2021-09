ABBA выпустит новый альбом впервые за 40 лет. Уже можно послушать две песни

Пластинка, получившая название Voyage, выйдет 5 ноября. В нее войдут 10 новых песен, две из которых можно послушать прямо сейчас абсолютно бесплатно. Песня I Still Have Faith In You даже сопровождается видеоклипом, в котором новая музыка положена на архивные кадры группы.