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Азиза ответила на скандал с разоблачением мужа-итальянца

Азиза с мужем ФОТО: instagram.com/vazizamuhamedova

Певица Азиза ответила на скандал с разоблачением ее 40-летнего супруга-итальянца, которого в эфире одного из популярных ток-шоу упрекнули в лукавстве, сообщает Gazeta.ru.

Гости шоу рассказали, что итальянский ресторатор Алессандро Лортэ на самом деле имеет русские корни и переживает кризис в бизнесе. В Instagram 57-летняя Азиза посмеялась над недоброжелателями. «Вороны каркают в студии. А я и мой супруг сочиняем новые песни. Ты мой рассвет, счастье мое, ты мой покой, что клюет воронье. Заказчики данной программы перестарались. А мы вдоволь насмеялись», — написала Азиза.

Азиза впервые вышла замуж в конце августа. Пара расписалась в ЗАГСе подмосковного Сергиева Посада. На церемонии Азиза появилась в свадебном платье от дизайнера Аники Керимовой, дополнила образ пышная юбка и восточная чалма. На свадьбе присутствовали родственники и близкие друзья пары.

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