Азиза ответила на скандал с разоблачением мужа-итальянца
Певица Азиза ответила на скандал с разоблачением ее 40-летнего супруга-итальянца, которого в эфире одного из популярных ток-шоу упрекнули в лукавстве, сообщает Gazeta.ru.
Певица Азиза ответила на скандал с разоблачением ее 40-летнего супруга-итальянца, которого в эфире одного из популярных ток-шоу упрекнули в лукавстве, сообщает Gazeta.ru.
Гости шоу рассказали, что итальянский ресторатор Алессандро Лортэ на самом деле имеет русские корни и переживает кризис в бизнесе. В Instagram 57-летняя Азиза посмеялась над недоброжелателями. «Вороны каркают в студии. А я и мой супруг сочиняем новые песни. Ты мой рассвет, счастье мое, ты мой покой, что клюет воронье. Заказчики данной программы перестарались. А мы вдоволь насмеялись», — написала Азиза.
Азиза впервые вышла замуж в конце августа. Пара расписалась в ЗАГСе подмосковного Сергиева Посада. На церемонии Азиза появилась в свадебном платье от дизайнера Аники Керимовой, дополнила образ пышная юбка и восточная чалма. На свадьбе присутствовали родственники и близкие друзья пары.