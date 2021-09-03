Азиза ответила на скандал с разоблачением мужа-итальянца

Гости шоу рассказали, что итальянский ресторатор Алессандро Лортэ на самом деле имеет русские корни и переживает кризис в бизнесе. В Instagram 57-летняя Азиза посмеялась над недоброжелателями. «Вороны каркают в студии. А я и мой супруг сочиняем новые песни. Ты мой рассвет, счастье мое, ты мой покой, что клюет воронье. Заказчики данной программы перестарались. А мы вдоволь насмеялись», — написала Азиза.