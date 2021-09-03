«Задержали за хранение оружие и наркотиков»: что там за скандал с мужем Валерии Гай Германики?

«У него обнаружено охотничье ружье, которое еще не зарегистрировано, так как приобретено менее двух недель назад. Нарушения в этом нет», — рассказал один из полицейских, задержавших Молчанова.

Полиция приехала после сообщения о том, что в одном из номеров отеля «находится мужчина с оружием и наркотиками». На видео, снятом во время задержания, Молчанов сказал, что ружье подарила ему жена. Комментировать обнаружение у него запрещенных препаратов Молчанов отказался, пишет Glamour.ru.

Скандал прокомментировала Валерия Гай Германика. Она призналась, что накануне сильно поругалась с мужем, из-за чего тот решил какое-то время пожить в отеле. Она также утверждает, что препараты, которые полиция изъяла у ее мужа, — это биологически активные добавки. «У богатых свои причуды, но наркотиков точно нет», — отметила Германика.

Валерия Гай Германика и Денис Молчанов поженились зимой 2019 года. В том же году у пары родился сын Август. Валерия также воспитывает 13-летнюю дочь Октавию и пятилетнюю Северину от предыдущих отношений.



