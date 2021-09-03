Фанаты вычислили новую спутницу Тимати. Она оказалась копией Алены Шишковой

Еще недавно рэпер Тимати выходил на красные дорожки с победительницей «Холостяка» на ТНТ Екатериной Сафаровой. Тогда казалось, что музыкант наконец-то обрел личное счастье. Но, увы, звезды больше не появляются вместе на публике. Как оказалось, на острове Миконос артист отдыхает с другой красоткой.

В социальных сетях Тимати опубликовал фото, на котором видно лишь руку девушки. Каким-то чудом фанатам удалось вычислить предполагаемую возлюбленную звезды по маникюру. Ей оказалась модель из Киева по имени Александра.

Девушка действительно отдыхает на том же греческом курорте, что и Тимати. Предполагаемые влюбленные несколько раз публиковали снимки из похожих мест, но о своих отношениях пока умалчивают.

Многие фанаты рэпера отметили, что Александра похожа на мать дочери Тимати — Алену Шишкову. Девушка тоже может похвастаться длинными светлыми волосами и роскошными стройными ногами.

ФОТО: Instagram

Напомним, что после расставания с Шишковой Тимати предпочитал встречаться с брюнетками. Сначала его связывали длительные отношения с Анастасией Решетовой, а после грянул роман с Сафаровой. Чаще всего музыкант выбирает в спутницы стройных и высоких красоток, работающих в модельном бизнесе. Александра отлично вписывается в эти рамки.



