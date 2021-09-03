Анита Цой снова оказалась в инвалидном кресле

50-летняя Анита Цой снимала клип в Турции. Во время рабочего процесса певица неудачно упала и подвернула ногу. Медики наложили звезде гипс и порекомендовали ей ближайший месяц передвигаться на инвалидной коляске.

«День назад закончили съемки! Все бы хорошо, если б не маленький казус. Вдруг случайно я получила трещину в ступне. Врачи говорят, что четыре недели ни в коем случает нельзя ходить на каблуках», – пожаловалась исполнительница в личном блоге.

А ведь в октябре у Цой запланирован концерт, который она никак не может отменить. «До шоу "Пятый океан" осталось всего ничего. Но я надеюсь, что скоро мы увидим клип, нога заживет и шоу получится!» – не теряет оптимизма Анита.

Поклонники поддержали певцу, пожелав ей скорейшего восстановления. «Аниточка, как так? Пусть ваша лапка скорее заживет!»; «Поправляйтесь, мы рядом!»; «Все будет хорошо. Главное – не унывайте!» – отметили пользователи Сети.

Цой в свою очередь поблагодарила неравнодушных за поддержку. «Вот бывают же такие везунчики, как я?! За что ни возьмусь, все получается! Могу, и в клипе талантливо отсняться, и ножку грациозно подвернуть. А если отбросить шутки в сторону, хочу от всего сердца сказать спасибо медикам за оперативную помощь. И отдельная благодарность моему директору за крепкое плечо в трудной ситуации», – написала артистка, подчеркнув, что постарается не падать духом.

К слову, в 2019-м Анита уже передвигалась на инвалидном кресле. Тогда певица повредила палец на ноге.

ФОТО: Instagram



