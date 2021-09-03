ТОП-5 лайфхаков, как выбрать арбуз

Конец лета — начало осени — самое время лакомиться сочными арбузами. Но так неприятно разрезать ягоду и понять, что она неспелая и совсем несладкая. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, нужно следовать простым правилам. Эксперты РЕН ТВ узнали, как правильно выбрать главную летнюю сладость.

Полоски

В первую очередь обращайте внимание на кожуру! Она должна быть твердой и блестящей, а полоски — обязательно яркими и контрастными. А еще попробуйте надавить на арбуз ногтем. Если он легко протыкает корку, смело откладывайте эту ягоду в сторону — она незрелая.

Желтое пятно

Обратите внимание: у спелого арбуза всегда на боку есть светлое желтое или даже оранжевое пятно. Это говорит о том, что ягода долго лежала под солнцем, наверняка созрела, и налилась соком!

Коричневая «паутинка»

Еще один признак вызревшего арбуза — это большая светло-коричневая паутинка на корке. Она означает, что пчелы хорошо опылили цветок арбуза, и плод наверняка сладкий.

Форма

Важно посмотреть и на форму арбуза. Круглая ягода практически всегда сочная и сладкая, а овальная — наоборот — водянистая и пресная на вкус.

Хвостик

И самое главное — хвостик спелого арбуза всегда высохший, коричневого цвета. А у недозревшей ягоды он зеленый и упругий. Но тут нужно помнить: часто плодоножка высыхает во время перевозок, или пока арбуз лежит на прилавке. Поэтому лучше подстраховаться и немного постучать ладонью по ягоде. Спелый плод отзовется звонкой вибрацией. Его можно смело брать!



