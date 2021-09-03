Кому снятся вещие сны и как их правильно растолковать
Всех нас время от времени посещают странные сноведения. Некоторые о них благополучно забывают, некоторые начинают искать объяснения в специальных книгах, пишет Пятый канал.
Всех нас время от времени посещают странные сноведения. Некоторые о них благополучно забывают, некоторые начинают искать объяснения в специальных книгах, пишет Пятый канал.
Однако эксперты полагают, что толкование символов из наших снов очень индивидуально. Недавно телеведущая Лера Кудрявцева ответила на вопрос подписчиков, сняться ли ей вещие сны.
«Часто», — написала Кудрявцева на своей странице в Instagram.
Действительно, по мнению таролога Марианны Абравитовой, есть особая категория людей, которых посещают удивительные пророческие сноведения на регулярной основе.
По словам эксперта, современный человек настолько погружен в повседневные дела и заботы, что не запоминает, какие образы возникали в его сознании во время ночного отдыха. Люди сегодня живут в очень быстром, даже торопливом темпе, поэтому теряют связь со своими внутренними ощущениями.
— считает таролог.
По словам Абравитовой, у каждого человека есть свой набор символов, которые что-то обозначают или предвосхищают. Таким людям можно позавидовать, потому что они наперед знают события не только своей жизни, но и судьбы близких.
«Природа человеческая так строена, что мы в бессознательном состоянии сна можем входить в информационные каналы, которые показывают нам краткосрочное будущее. Современный человек растерял понимание того, что к этому нужно относиться серьезно», — отметила Марианна Абравитова.
Таролог добавила, что на всякий случай, лучше внимательно и серьезно относиться к своим снам, а еще — продумать, какая лично у вас система символов, потому что это очень индивидуально.
— рассказала таролог.