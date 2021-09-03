Ивлеева: «Всё, что касается моей семьи, - пример того, как я бы не хотела жить»

30-летняя Ивлеева родом из деревни Разметелево в Ленинградской области. В юности она перебралась на учебу в Санкт-Петербург, а после — в Москву, где и сделала успешную карьеру блогера и телеведущей. В недавнем интервью, которое она дала Матильде Шнуровой, Настя порассуждала на тему того, что все проблемы идут из детства.

Все, что касается моей семьи, — пример того, как я не хотела бы жить. Знаешь, в 90-е в деревне Разметелево Всеволожского района мы жили довольно трудно. С ранних лет мне пришлось принять ответственность: родители работали, а я воспитывала младшего брата. Так что мое детство на этом резко обрывается,

— говорит Настя.

По ее словам, родители мало уделяли времени наследникам, ей не хватало задушевных бесед с мамой, ее советов, воспоминаний. При этом сейчас, оборачиваясь на ту ситуацию, она понимает: нельзя винить родителей, ведь они жили в тяжелое время.

Зато теперь в моих силах сделать так, чтобы ни в чем не нуждаться, проживать то время, что мне отпущено, максимально комфортно и свободно. Я благодарна семье за то, что трудности выковали мой железный характер, я стала пуленепробиваемым человеком, которого сложно чем-то задеть или ранить,

— громко заявила Ивлеева.

Интересно, что Матильда не стала спрашивать подругу о разводе с рэпером Элджеем — Настя подтвердила это несколько дней назад. Слухи об их расставании ходили уже давно. Теперь же знаменитости официально разошлись и живут отдельно.



