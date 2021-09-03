Дочь Анны Самохиной резко высказалась о романе её покойной мамы с Дмитрием Нагиевым

Это было в ноябре 2009 года. Я снимался в картине Ольги Субботиной "Бежать". Сказали, что ко мне пришла дама. Выхожу — передо мной стоит любимая и дорогая моему сердцу женщина. Мы обнялись, стали разговаривать. А через несколько месяцев её не стало. Если бы я знал, что Аня умрёт, повёл бы себя по-другому. Но я тогда не понял, что она приходила прощаться. Я очень её любил,