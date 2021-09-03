Эстонские дизайнеры в новом магазине просят астрономические цены за свои творения: что бы купили вы?

Союз дизайнеров Эстонии инициировал проект под названием «Феникс», чтобы предоставить дизайнерам платформу для презентации своих работ в нелегкий период коронавируса. Феникс - это древняя мифологическая птица, которая восстает из пепла, несмотря на все сложности жизни. Магазин открылся на месте бывшего флагмановского бутика Ivo Nikkolo на Суур-Карья. Здесь представлены изделия модельеров и дизайнеров домашнего интерьера: Eve Hanson, August, Piret Loog, Virtuoza / Liisi Tui, Kelpman textile, Cervo Volante, VARKKI, Carbon Black, ALEXANDERLING, New Vinatge от Kriss, Reet Aus, KIRA Shoes, Karl Joonas Alamaa, Stella Soomlais, студия B'MOR, Тармо Луйск, Тойво Райдметс и других.

В ассортименте все предметы гардероба - начиная от трусиков и сексуальных пеньюаров до чехлов для ноутбуков из овечьей шерсти. Поражают слишком высокие цены на одежду. Как говорится, Дольче и Габбана нервно курят в сторонке!

Как вам пеньюарчик за почти 1000 евро? ФОТО: Mihkel Maripuu

Как мне сказали, такая стоимость объясняется многими факторами: дизайнер платит за место, в цены изделий тоже выходит оплаты аренды за помещение, зарплата работникам, какая-никакая прибыль. То есть цфру, указанную на платье, пиджаке или кардигане можно смело делить на три. Вот такая арифметика.

Справедливости ради отмечу, что мне удалось найти несколько действительно самобытных вещей, например, шапероны Анны Чирковой и кардиганы интересной вязки из ангоры и шелка Елены Тикуновой.

Очень теплый и уютный кардиган дизайнера Елены Тикуновой. Цена - 350 евро ФОТО: Mihkel Maripuu

Дизайнер Анна Чиркова в шапероне. «Шаперон представляет из себя головной убор наподобие капюшона с длинным хвостом. Мода на него пришла к нам из Средневековья, где шаперон был традиционным мужским и женским аксессуаром. Его также драпировали на голове или обматывали вокруг шеи на манер шарфа», - рассказывает Анна. ФОТО: Mihkel Maripuu

Камень на витрине, сделанный по технике валяния из овечьей шерсти, тоже ничего. Как пуфик его не используешь, а как элемент декора легко ФОТО: Лиана Турпакова

Что купили бы вы в новом Estonian Design House+ fashion & home?



