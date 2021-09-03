Вернется на сцену или нет: новые данные о состоянии Анастасии Заворотнюк
Режиссер Анатолий Демидов рассказал, что происходит со звездой на самом деле.
Режиссер Анатолий Демидов рассказал, что происходит со звездой на самом деле.
Почти три года назад россияне узнали о страшном диагнозе своей любимицы — у «прекрасной няни Вики» Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому. За все это время новой информации было не так много, комментариев родных и близких актрисы еще меньше.
«У неё глиобластома, в мае ее вернули в стадию ремиссии, поэтому знаменитость может находиться дома с семьей, но передвигается она в инвалидной коляске», - говорит Демидов.
По словам режиссера, у Анастасии из-за онкологии пострадали сердце, почки и печень, имеются трудности с речью и памятью, также есть непоправимые изменения внешности. Он уверен, что на экраны она уже не вернется. Анатолий Демидов объяснил, что из-за химиотерапии у актрисы изменились взгляд, состояние и цвет кожи.