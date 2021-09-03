Пт, 3.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Вернется на сцену или нет: новые данные о состоянии Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк ФОТО: Инстаграм

Режиссер Анатолий Демидов рассказал, что происходит со звездой на самом деле.

Почти три года назад россияне узнали о страшном диагнозе своей любимицы — у «прекрасной няни Вики» Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому. За все это время новой информации было не так много, комментариев родных и близких актрисы еще меньше.

«У неё глиобластома, в мае ее вернули в стадию ремиссии, поэтому знаменитость может находиться дома с семьей, но передвигается она в инвалидной коляске», - говорит Демидов.

По словам режиссера, у Анастасии из-за онкологии пострадали сердце, почки и печень, имеются трудности с речью и памятью, также есть непоправимые изменения внешности. Он уверен, что на экраны она уже не вернется. Анатолий Демидов объяснил, что из-за химиотерапии у актрисы изменились взгляд, состояние и цвет кожи.

НАВЕРХ
Back