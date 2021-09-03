Вернется на сцену или нет: новые данные о состоянии Анастасии Заворотнюк

Почти три года назад россияне узнали о страшном диагнозе своей любимицы — у «прекрасной няни Вики» Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому. За все это время новой информации было не так много, комментариев родных и близких актрисы еще меньше.

«У неё глиобластома, в мае ее вернули в стадию ремиссии, поэтому знаменитость может находиться дома с семьей, но передвигается она в инвалидной коляске», - говорит Демидов.