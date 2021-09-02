Кошмар на улице Виру. Испорченный праздник!

«1 сентября я заказала такси по телефону в Euro Takso к цветочным лавкам на улицу Виру. Диспетчер предупредила меня об очень длинной очереди. В качестве альтернативы предложила воспользоваться услугами Bongo Takso. Я согласилась. Сказали, что такси под номером 545 прибудет через 4 минуты. Примерно через 10–15 минут я вновь позвонила диспетчеру Euro Takso и мне сказали, что машина должна уже была приехать. Я начала ее искать.Это было в восемь утра 1 сентября, поэтому автомобили, согласно разрешению горуправы, ненадолго могли подъезжать прямо к цветочным лавкам, куда я изначально заказывала такси», - рассказывает женщина.

Женщина отправилась на поиски заказанной машины и обнаружила ее на специальной остановке для таксистов на улице Виру перед рестораном Hesburger, где пассажиры, как правило, садятся в порядке живой очереди.

Открыв дверь, я положила сумку на заднее сидение и сверху нее большой букет цветов. «Сегодня вы могли доехать до цветочных киосков», - ссылаясь на разрешение горуправы, сказала пассажирка по-эстонски, стоя перед открытой дверью машины.

Вдруг разъяренный таксист выскочил из машины и начал кричать матом по-русски: «Пошла на ***! На *** пошла! Я сказал на *** пошла!»

Затем водитель такси вышвырнул ее вещи.

Букет полетел прямо на проезжую часть и был испорчен,

- сетует на вопиющий случай женщина.

«Я была в шоке, начала плакать. Ко мне подошел стоящий неподалеку полицейский и поинтересовался, почему мужчина вел себя так отвратительно, отметив, что со стороны это все выглядело так, будто мужик застал жену с любовником. Никто не мог объяснить такого безумного поведения», - жалуется морально пострадавшая.

«Откуда взяла номер!?»

Оскорбленная женщина связалась напрямую с владельцем Bongo Takso, Сергеем, и рассказала о случившемся. Хозяин фирмы ответил, что он ей не верит. Также Сергей был крайне недоволен звонком на его личный номер. Он несколько раз переспросил откуда она его взяла.

Номер женщине сообщили знакомые из Euro Takso. Но это не играет роли и не объясняет халатного отношения хозяина фирмы к безобразному случаю.

Связь с Bongo Takso и Euro Takso

Диспетчер Euro Takso подтвердила по телефону, что в курсе ситуации и вчера им уже поступили жалобы от женщины на водителя от фирмы Bongo Takso. По словам диспетчера, они действительно вызывают такси других фирм в случае отсутствия свободных машин.