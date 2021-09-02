Умер бывший супруг Ану Саагим и скандально известный бизнесмен Карл Данхаммер

Сегодня в возрасте 65 лет ушел из жизни скандальный финский бизнесмен Карл Данхаммер. Его бывшая жена Паула также подтвердила это Iltasanomat.

Данхаммеру, у которого были проблемы со здоровьем в последние годы, только в прошлом году сделали пересадку печени. «Я не умер, но все прошло», - сказал он тогда. «По словам врачей, мне оставалось жить всего две недели», – сказал он тогда.

Он сам признавал то, что свое здоровье он разрушил вечеринками и алкоголем. «У меня сейчас совершенно новая жизнь, я проживу еще 25 лет», – радовался он тогда. К сожалению, этого не произошло.

Данхаммер был известен эстонцам как супруг Ану Саагим с начала 1990-х годов. Мужчина также работал здесь в ресторанном бизнесе и выпустил альбом под названием Eesti Elvis.

На родине Данхаммер также был менеджером лыжника Матти Нюкянена, они дружили. В последние годы он занимался бизнесом в небольшой африканской стране Гане. Там он даже принял титул местного князя.

28 сентября 2002 года газета «Молодежь Эстонии» писала: Карл Данхаммер – финн шведского происхождения, во второй половине девяностых завоевал титул скандального бизнесмена. Он утверждал, что жил в Эстонии начиная с 1987 года. Но его имя стало известно только после восстановления независимости. Департамент гражданства и миграции уже в 1997 году объявил его персоной нон грата из-за неоднократного нарушения визового режима. В 1996 году Данхаммер должен был покинуть Эстонию вместе с семьей – женой Яаной и двухлетней дочерью. Так как Данхаммер и в Финляндии был персоной нон грата, семья было собралась направиться в Швецию. Но Данхаммер стал жаловаться, что в Швеции им негде приткнуться – не могут же они с ребенком жить в метро. Так что из Эстонии он никуда не уехал, а поселился в нашей стране вполне законно и открыл ресторан Carli Kelder. И опять оказался в центре внимания светской хроники.



