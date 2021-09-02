Умер бывший супруг Ану Саагим и скандально известный бизнесмен Карл Данхаммер
Умер скандальный финский бизнесмен Карл Данхаммер, который был женат на Ану Саагим, сообщает Iltasanomat.
Умер скандальный финский бизнесмен Карл Данхаммер, который был женат на Ану Саагим, сообщает Iltasanomat.
Сегодня в возрасте 65 лет ушел из жизни скандальный финский бизнесмен Карл Данхаммер. Его бывшая жена Паула также подтвердила это Iltasanomat.
Данхаммеру, у которого были проблемы со здоровьем в последние годы, только в прошлом году сделали пересадку печени. «Я не умер, но все прошло», - сказал он тогда. «По словам врачей, мне оставалось жить всего две недели», – сказал он тогда.
Он сам признавал то, что свое здоровье он разрушил вечеринками и алкоголем. «У меня сейчас совершенно новая жизнь, я проживу еще 25 лет», – радовался он тогда. К сожалению, этого не произошло.
Данхаммер был известен эстонцам как супруг Ану Саагим с начала 1990-х годов. Мужчина также работал здесь в ресторанном бизнесе и выпустил альбом под названием Eesti Elvis.
На родине Данхаммер также был менеджером лыжника Матти Нюкянена, они дружили. В последние годы он занимался бизнесом в небольшой африканской стране Гане. Там он даже принял титул местного князя.
28 сентября 2002 года газета «Молодежь Эстонии» писала:
Карл Данхаммер – финн шведского происхождения, во второй половине девяностых завоевал титул скандального бизнесмена. Он утверждал, что жил в Эстонии начиная с 1987 года. Но его имя стало известно только после восстановления независимости. Департамент гражданства и миграции уже в 1997 году объявил его персоной нон грата из-за неоднократного нарушения визового режима. В 1996 году Данхаммер должен был покинуть Эстонию вместе с семьей – женой Яаной и двухлетней дочерью. Так как Данхаммер и в Финляндии был персоной нон грата, семья было собралась направиться в Швецию. Но Данхаммер стал жаловаться, что в Швеции им негде приткнуться – не могут же они с ребенком жить в метро. Так что из Эстонии он никуда не уехал, а поселился в нашей стране вполне законно и открыл ресторан Carli Kelder. И опять оказался в центре внимания светской хроники.