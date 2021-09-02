Почему над Александром Реввой посмеивались сверстники?

Александр Ревва откровенно рассказал о своих комплексах! Правда, что в юности он испытывал трудности с противоположным полом? Почему артист боялся выходить на сцену? Как ему удалось побороть детские страхи и стать настоящим секс-символом? И в чем шоумен обвиняет Дмитрия Нагиева?

Александр Ревва никогда не считал себя красавчиком. В одном из интервью артист признался, что первый сексуальный опыт у него случился в 20 лет. До этого момента он стеснялся даже просто подойти к девушке. Его одолевали комплексы и недовольство собственной внешностью. Мама и вовсе думала, что ее скромный и молчаливый сын посвятит себя церкви.

«Первое мое появление на сцене – я чуть не потерял сознание. Потом меня спасли аплодисменты и даже несколько криков "браво"», – вспоминает артист.

Одноклассники называли его «рева-корова» и часто обижали. А он не мог дать отпор.

«Всех отдавали на бокс или айкидо, меня на бальные танцы отдали. Я, конечно, получал в детстве, зато я убегал вот так», – поделился Александр Ревва.

Немного уверенней Ревва стал после того как начал играть в КВН. Стали появляться первые поклонницы.

«У меня был талант. Я где-то пошучу. Вроде что-то скажу и, смотрю, один-два-три человека смеются. Я думаю, блин…может быть. Но я сам догадался. Я сам пришел к этому. Потом у меня появилась мечта рассмешить больше десяти человек. Потом 200 человек, потом миллион», – рассказал звезда.

Артист делится: больше всего в тот момент он страдал от отсутствия поддержки близких. Папа ушел из семьи, когда Саше и его сестре-двойняшке Наталье было всего по четыре месяца. А мама поначалу не верила в успех сына. Гораздо больше ей нравился его друг – Михаил Галустян.

«Если бы каждого ребенка, кого родители воспитывают, говорили бы, что "Ты у меня самый красивый, ты у меня самая хорошая", в итоге закомплексованные дети, не слишком уверенные в себе мужики», – уверен стилист Влад Лисовец.

«Нас с детства вообще как растили? Растили в постсоветское пространство, мы все закомплексованные. Ты там не такой, тебе нужно вот это», – вспоминает телеведущая Анна Калашникова.

Александр уверяет: не мог и предположить, что мальчишка из простой семьи когда-то начнет собирать стадионы. А сегодня он – один из главных секс-символов страны. Его выступление на корпоративе стоит пять млн рублей, а клипы бьют все рекорды. Например, видео на песню «Зацепила» просмотрели 267 миллионов раз. Эта цифра почти вдвое больше, чем население России.

Ревва считает, все это – заслуга его альтер-эго – Артура Пирожкова. Однажды Александр взял и придумал мужчину, который совсем не похож на него самого. Этот самоуверенный мачо считает себя идеалом красоты и покоряет женщин одним взглядом.