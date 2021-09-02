Почему над Александром Реввой посмеивались сверстники?
Пятый канал узнал, как артист воспитывает собственных детей.
Пятый канал узнал, как артист воспитывает собственных детей.
Александр Ревва откровенно рассказал о своих комплексах! Правда, что в юности он испытывал трудности с противоположным полом? Почему артист боялся выходить на сцену? Как ему удалось побороть детские страхи и стать настоящим секс-символом? И в чем шоумен обвиняет Дмитрия Нагиева?
Александр Ревва никогда не считал себя красавчиком. В одном из интервью артист признался, что первый сексуальный опыт у него случился в 20 лет. До этого момента он стеснялся даже просто подойти к девушке. Его одолевали комплексы и недовольство собственной внешностью. Мама и вовсе думала, что ее скромный и молчаливый сын посвятит себя церкви.
«Первое мое появление на сцене – я чуть не потерял сознание. Потом меня спасли аплодисменты и даже несколько криков "браво"», – вспоминает артист.
Одноклассники называли его «рева-корова» и часто обижали. А он не мог дать отпор.
«Всех отдавали на бокс или айкидо, меня на бальные танцы отдали. Я, конечно, получал в детстве, зато я убегал вот так», – поделился Александр Ревва.
Немного уверенней Ревва стал после того как начал играть в КВН. Стали появляться первые поклонницы.
«У меня был талант. Я где-то пошучу. Вроде что-то скажу и, смотрю, один-два-три человека смеются. Я думаю, блин…может быть. Но я сам догадался. Я сам пришел к этому. Потом у меня появилась мечта рассмешить больше десяти человек. Потом 200 человек, потом миллион», – рассказал звезда.
Артист делится: больше всего в тот момент он страдал от отсутствия поддержки близких. Папа ушел из семьи, когда Саше и его сестре-двойняшке Наталье было всего по четыре месяца. А мама поначалу не верила в успех сына. Гораздо больше ей нравился его друг – Михаил Галустян.
«Если бы каждого ребенка, кого родители воспитывают, говорили бы, что "Ты у меня самый красивый, ты у меня самая хорошая", в итоге закомплексованные дети, не слишком уверенные в себе мужики», – уверен стилист Влад Лисовец.
«Нас с детства вообще как растили? Растили в постсоветское пространство, мы все закомплексованные. Ты там не такой, тебе нужно вот это», – вспоминает телеведущая Анна Калашникова.
Александр уверяет: не мог и предположить, что мальчишка из простой семьи когда-то начнет собирать стадионы. А сегодня он – один из главных секс-символов страны. Его выступление на корпоративе стоит пять млн рублей, а клипы бьют все рекорды. Например, видео на песню «Зацепила» просмотрели 267 миллионов раз. Эта цифра почти вдвое больше, чем население России.
Ревва считает, все это – заслуга его альтер-эго – Артура Пирожкова. Однажды Александр взял и придумал мужчину, который совсем не похож на него самого. Этот самоуверенный мачо считает себя идеалом красоты и покоряет женщин одним взглядом.
Александр Ревва – не единственный представитель шоу-бизнеса, который прячет свое истинное лицо за маской брутала. Яркий пример – Дмитрий Нагиев. В прошлом году он получил звание самого сексуального мужчины страны. Но, как оказалось, это лишь умело подобранный образ.
«Дима очень крутой чувак, но он тоже в комплексах весь. Он тоже придуманный весь», – рассказал Александр Ревва.
«Дима держится особняком. Дима не фотографируется, как правило. Даже со своими друзьями», – заявила Эвелина Бледанс.
По словам Реввы, придуманный Пирожков помог ему поверить в себя. И стал настоящим спасением для мужчин с похожими проблемами.
«Многие люди, которые слушают Пирожкова, становятся, особенно, мужчины, становятся мужчинами. Расправляют плечи! Это тренд!» – считает Ревва.
Правда, спустя десять лет персонаж претерпел изменения. От смелого образа и текстов 18+ практически ничего не осталось. Сейчас работы Пирожкова больше напоминают детские мультики.
«Как только я понял, что по статистике я любим детьми 6+, а то и 3+, я убрал всю грязь. Я убрал всех этих телочек, я убрал все это напоказ. Я спрятал сексуальность внутрь. Оставил такую легкую иронию», – признался телеведущий.
Но это не удивительно, ведь артист стал папой. Воспитывает двоих дочерей. Старшей Алисе 13. Девочка играет на фортепиано, танцует, занимается гимнастикой. И уже вместе с отцом озвучила мультфильм. Младшей Амели только восемь. Но именно на нее звездный папа возлагает большие надежды.
«Детей нужно направлять. Их нужно рассмотреть, посмотреть, в чем он купается. Где у него любовь, в каком направлении», – уверен комик.
Шоумен и его жена Анжелика все свободное время посвящают детям. Они никогда не пользовались услугами няни. В трудные моменты выручают бабушки. Ревва говорит, что совсем скоро их помощь может понадобиться снова. Певец очень мечтает о сыне.