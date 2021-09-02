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Прохор Шаляпин объяснил, почему бросил умирающую жену в США, а сам вернулся в Россию

Прохор Шаляпин ФОТО: Geodakyan Artyom

В конце июля артист узаконил отношения с миллионершей из Канады Татьяной Клаудией Девис. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в одной из клиник США с диагнозом «COVID-19». А вот Прохор Шаляпин вернулся в Россию, где принял участие в ток-шоу, пишет Starhit.ru.

После того как артист пришел на передачу «Пусть говорят» на Первом канале, его стали критиковать, обвиняя в безразличии к супруге. Прохор ответил на эти заявления.

«Да, я уехал в Москву, мне нужно было снять два клипа. Толку в США от меня все равно нет. В больницу меня не пускают, но я постоянно узнаю новости о состоянии жены. И когда она уже более-менее оклемается, я смогу прилететь. Мы еще собираемся купить дом в Лас-Вегасе до января, всем показывали арендованный особняк», – объяснил 37-летний Шаляпин.

Об избраннице певца известно немного – блондинка никогда не вела публичный образ жизни и была далека от мира шоу-бизнеса. В 90-е Клаудия Девис перевезли в Канаду родители. Получив образование и набравшись опыта, она открыла бизнес и сумела заработать многомиллионное состояние на сети адвокатских контор. Сейчас 42-летняя Татьяна владеет недвижимостью за границей. Но Прохора, по словам его друзей, в блондинке зацепило не богатство.

«Татьяна никогда не была замужем. Это ее первый и единственный брак. Детей у нее тоже нет. Есть только пожилые родители, которые на данный момент тоже в госпитале в тяжелом состоянии. В случае летального исхода по американским законам самым близким родственником будет считаться ее муж. И это Прохор Шаляпин.

Кто-то считает, что он женился на Татьяне из за ее состояния. Действительно, Таня – девушка упакованная. У нее дома в Монако, Мексике, Канаде, она собиралась приобрести недвижимость в Лас-Вегасе. Но, согласитесь, никто не мог предположить такого исхода! И обвинять Прохора в каком-либо расчете бессмысленно. Прохор искренне надеется устроить свою жизнь с Таней и жить долго и счастливо. Надеемся, все обойдется», – поделился актер Георгий Кирьянов, который был свидетелем певца на свадьбе.

По последним данным, блондинка подхватила опасный вирус во время торжества. В клинику ее доставили в крайне тяжелом состоянии. Медики ввели Татьяну в медикаментозный сон, так как ее легкие уже не могли справляться с дыхательной функцией.

«Несмотря на то, что мы сейчас на разных краях земли – он в России, я в США, мы всегда находим минутку, чтобы поговорить. Прохор сейчас очень переживает. Сидеть сложа руки не получается, ведь его жена в госпитале. Все так хорошо начиналось: такая шикарная свадьба, множество гостей.

Прохор был великолепен, выглядел как царевич. Но злостный ковид пробрался на этот вечер. Буквально через пару дней мне позвонил Прохор и спросил: "Гера, на моей свадьбе некоторые гости заболели. Как вы там с женой Мариной (актрисой Мариной Орловой)?» Мы, к слову, чувствовали себя прекрасно"», – отметил Кирьянов, которому повезло не заразиться ковидом из-за наличия антител.


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