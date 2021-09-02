Какой он, замечательный начальник? Определим по пяти признакам!

Так ли это? Возможно, подчиненные не ценят старания своего лидера. Может быть, кто-то из них станет таким же тираном после повышения. С другой стороны, некоторые руководители справляются со сложной задачей и заслуживают уважения со стороны собственного коллектива.

Что же для этого нужно? Какой он, идеальный босс?

1. Он спрашивает ваше мнение

Редкий подчиненный жаждет быть безмолвной марионеткой в руках обличенного властью господина. Даже мудрый и справедливый приказ воспринимается хуже, чем глупое решение, в принятии которого участвовал весь коллектив. Естественно, каждый сотрудник готов броситься к той цели, которую выбирал в том числе и он сам. Идеальный начальник знает об этом и привлекает подчиненных к принятию важных решений. Конечно, он не прибегает к демократическому голосованию и не ждет, пока каждый станет доволен. Порой достаточно просто выслушать и дать понять, что позиции всех работников важны для компании.

2. Он делится информацией

Люди боятся неизвестности. Этот страх парализует их и не дает работать в полную силу. Мудрый руководитель понимает, что скрывать от сотрудников грядущее сокращение штатов или проблемы фирмы на рынке бессмысленно. Атмосфера, которую создает идеальный босс, пропитана доверием и максимально прозрачна. Такая обстановка провоцирует сотрудников на полную откровенность со своей стороны – в конечном итоге нежелание скрывать друг от друга проблемы и идеи выливается в успех всей компании.

3. Он заботится о вашей карьере

Замечательный босс чем-то напоминает родителя, для которого будущее ребенка зачастую важнее собственного. Такой менеджер не дает указаний, выполнение которых отбросит тень на карьерные перспективы сотрудника. Он обсуждает с подчиненными их сильные и слабые стороны, дает советы о том, на что стоит обратить внимание, чтобы достигнуть высот в компании или даже вне нее.

4. Он судит по результату

Замечательный руководитель не становится мелочным диктатором, который следит за количеством выпитых подчиненным чашек кофе. Он даже не требует являться на работу в строго определенное время и не собирает на собственном столе кипы отчетов о промежуточных этапах выполнения проектов. Великолепный босс поступает гораздо проще – он оценивает конечный результат. Конечно, такой управленец готов проконсультировать столкнувшегося с трудностями сотрудника и помочь ему выйти из сложной ситуации. Но первым он предпочитает не вмешиваться.

5. Он справедливо вознаграждает

Подчиненные такого руководителя не задаются вопросом «А почему мне дали столько, а соседу по кабинету больше?». Каждый сотрудник понимает принципы, по которым назначаются бонусы. В компании великого руководителя не вознаграждают за хорошие отношения с менеджером или красивую улыбку. Здесь ценят умение добиться результата и развиваться.



