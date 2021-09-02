«У Лизы грусть в глазах, а Пугачеву заменили на другую женщину»: фанатов озадачило семейное фото со школьной линейки

На День знаний в школу отправились миллионы ребят, среди них и наследники звездных родителей. В этом году за парту снова сели Лиза и Гарри Галкины. Семилетние двойняшки пошли во второй класс. Провести ребят на школьную линейку пришли их знаменитые родители. И, если в прошлом году Алла Пугачева блистала на торжественной церемонии в белоснежной мини-юбке плиссе и молодежных кедах, то вчера Примадонна подобрала более осенний образ.

В этом году легендарная певица предпочла брюки-слаксы и черный лонгслив. На спину она накинула жемчужный полупрозрачный плащ от дождя. К слову, выглядела Алла Борисовна весьма привлекательно. Вот только поклонники не оценили по достоинству все старания певицы. В комментариях интернет-пользоваьели написали, что на фото позирует не Пугачева, а совсем другая женщина, пишет портал Clutch.