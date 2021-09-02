Начиналось с ноготочков: фанаты раскритиковали Егора Крида за фото в юбке

Провокационной фотосессией Крид поздравил российских школьников с началом учебного года. Публикация за полдня набрала более 340 тысяч лайков, под ней появились сотни комментариев. Многим не понравилось, что певец транслирует странные ценности.

«Ужас, никогда не думала, что мой любимый кумир превратится в непонятно кого»; «Я из Пензы, мне стало просто стыдно за него»; «Все, в Пензу больше не приезжай, тебя там никто не ждет»; «С каждым разом все кринжовее и кринжовее»; «А начиналось с ноготочков, а сейчас уже и юбка»; «Я думала, что ты единственный нормальный», – отреагировали расстроенные пользователи.