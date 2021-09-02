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Начиналось с ноготочков: фанаты раскритиковали Егора Крида за фото в юбке

Егор Крид ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Известный российский исполнитель Егор Крид поделился в Instagram снимками, на которых он одет в черный пиджак и клетчатую юбку. Поклонники не оценили новый образ артиста, пишет «ФАН».

Провокационной фотосессией Крид поздравил российских школьников с началом учебного года. Публикация за полдня набрала более 340 тысяч лайков, под ней появились сотни комментариев. Многим не понравилось, что певец транслирует странные ценности.

ФОТО: Instagram

«Ужас, никогда не думала, что мой любимый кумир превратится в непонятно кого»; «Я из Пензы, мне стало просто стыдно за него»; «Все, в Пензу больше не приезжай, тебя там никто не ждет»; «С каждым разом все кринжовее и кринжовее»; «А начиналось с ноготочков, а сейчас уже и юбка»; «Я думала, что ты единственный нормальный», – отреагировали расстроенные пользователи.

В последнее время молодые звезды интернета пытаются разрушить гендерные стереотипы, появляясь на публике в одежде противоположного пола. На премию «Муз-ТВ» блогер Даня Милохин пришел в платье принцессы, вызвав бурю негодования у зрителей мероприятия. Политолог Дмитрий Евстафьев призвал оградить российскую молодежь от тлетворного влияния блогеров и остановить моргенштеризацию общества.


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