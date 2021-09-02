Чт, 2.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Суд Костюшкина против Монеточки обернулся грандиозным скандалом

Монеточка ФОТО: Kirill Kukhmar

Kp.ru рассказываем подробности противостояния звезд россияской эстрады.

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга состоялось очередное заседание по делу Стаса Костюшкина против Лизы Монеточки (Елизаветы Гырдымова). Бывший солист группы «Чай вдвоем» просит 900 тысяч рублей (10 433 евро) из-за плагиата аранжировки песни «Женщина я не танцую».

Мелодия стала основой для трека «Мама я не зигую». Костюшкин почти год пытался решить конфликт мирно, готов был на обоюдный пиар, бартер или незначительную сумму компенсации. Однако, представители певицы бойкотировали переговоры, а потом и вовсе не пришли в суд.

«К сожалению, Монеточка поступила плохо. Не дала Стасу возможность заработать на выступлениях. И грубо говоря, украла трек, произведение», – объяснял в своем блоге в Instagram Роман Лалаян, представляющий интересы Костюшкина.

Как и ожидалось, Монеточка лично в суд не пришла. Ее интересы представлял юрист.

«Истец (Костюшкин) является автором произведения "Женщина я не танцую". Ответчик использовал контрафактное музыкальное произведение без разрешения правообладателя. Просим ответчику (Монеточке) запретить использование плагиата и взыскать с него 900 тысяч рублей (10 433 евро)», – объяснили свои требования адвокаты Костюшкина.

Представители Костюшкина узнали о краже песни в апреле 2018. Стас Костюшкин указан автором на всех цифровых площадках. Юрист Гырдымовой Василий Савченко попросил предоставить документы.

«В нашем случае истец является автором произведения, пока не доказано обратное», – добавили представители Стаса Костюшкина.

В ответ сторона Монеточки заявила, что певица не крала песню.

«Это всего лишь пародия. Гырдымова никогда не выступала на концертах, а только на девичниках или небольших вечеринках», – сказал юрист.

Сторона истца напомнила, что было много записей с этой песней в исполнении Монеточки. Позже они были заблокированы в Интернете по требованию правообладателя.

Судья Елена Грязных попросила продемонстрировать несколько примеров, когда Гырдымова исполняла чужую песню. Адвокаты Костюшкина показали на телефоне запись с концерта в Хабаровске.

В момент просмотра случилось немыслимое – представитель Монеточки заявил, что не знает, как она выглядит. И попросил предоставить доказательства того, что на видео именно Гырдымова.

«Вы не знаете, как выглядит человек, которого вы представляете?! – спросил Роман Лалаян. – Давайте зайдем в Яндекс или Google, покажем вам ее фото».

«Мне по почте выслали доверенность! Я ее вчера получил!» – пояснил юрист Василий Савченко.

После этого суд объявил перерыв до 12:30, чтобы стороны могли обсудить возможность заключения мирового соглашения.

Когда перерыв закончился, стало известно, что суд отложили до 7 сентября. Сейчас стороны должны найти экспертов, которые смогли бы ответить на вопросы о сходстве песен и провести экспертизу двух произведений.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back