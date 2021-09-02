Катя Кищук показала смелые фото, где прикрыла тонкими лентами грудь, которая после родов стала ещё пышнее

Передняя часть наряда певицы представляла собой переплетение лент, которые едва прикрывали самые пикантные части её пышного бюста. При этом блондинка решила немного снизить градус пафоса и применила маску, изменившую её лицо.

Эффектными формами звезда похвасталась вскоре после рождения ребёнка — о появлении малыша на свет Кищук сообщила в конце июня. Папой крохи стал британский рэпер Slowthai (настоящее имя — Тайрон Фрэмптон), за которого она официально вышла замуж прошлым летом. Теперь влюблённые большую часть времени проводят в Англии.