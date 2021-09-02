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Организатор конференции Tallinn Digital Week Павел Гуров: «Самая твердая валюта нашего времени - это внимание»

ФОТО: скриншот

Tallinn Digital Week - одна из первых в Эстонии конференций по интернет-маркетингу и блогерству, цель которой – познакомить русскоязычных диджитал-профессионалов по всему миру друг с другом, а также с маркетинговой индустрией в Европе и США. Это будет неделя стримов, видео и живых сессий вопросов-ответов.

Это русскоязычная конференция по интернет-маркетингу и блогерству. Присоединиться к конференции можно удаленно из любой точки планеты. Организатор - гуру в области диджитал-маркетинга Павел Гуров. Вместе с командой Павел реализовывал сложные диджитал-кейсы для всемирно известных брендов, а также отвечал за корпоративное обучение сотен сотрудников компаний, организовывал лекторий для музыкантов, продвигал ряд концертов вразброс от классической музыки до андеграундного хип-хопа, а также промоутировал кино — от каннских лауреатов до голливудских боевиков.

Павел Гуров ФОТО: личный архив

Темы докладов предстоящей конференции : персональный бренд в Инстаграме и Фейсбуке; продажи в Инстаграме и ТикТоке; как SMM-специалисту найти заказы на западе и другие важные темы.

Мы попросили Павла, который живет в Эстонии и получил резидентство как высоко квалифицированный специалист в сфере интернет-технологий, ответить на несколько вопросов.

- Мы все живем в мире диджитал, все сидим в соцсетях, вроде все имеем представление об этом мире, но если говорить доступным языком, что такое диджитал-маркетинг?

- Самая твердая валюта нашего времени - это внимание. Диджитал-маркетинг - способ получать это внимание и конвертировать либо в деньги, либо во власть.

- Любого можно раскрутить? Есть ли универсальный алгоритм?

- Здесь бы мне хотелось развеять иллюзии, которые есть у многих. Если вы как человек или как фирма - даже в первобытные времена - способны собрать у костра огромную толпу, которая вас будет слушать, значит, вы сможете сделать это и в Инстаграме. Если нет - то нет. В Инстаграме нет ничего особенного, чего не было бы в реальной жизни. Никакого волшебства. Если вы не харизматик, в Инстаграме у вас тоже ничего не получится. Ни за какие деньги никого раскрутить нельзя, люди сразу чувствуют фальшь.

- Эстония - довольно маленький и специфичный рынок. Есть ли какие-то особенности диджитал-маркетинга здесь?

- Его "маленькость" и диктует особенности. В Эстонии очень мало блогеров и у всех очень маленький охват. Блогерские рекламные кампании делать сложно. Еще одна особенность - это трилингвальность. На это нужно всегда скидку делать и понимать, что есть социологические группы, где общаются только на эстонском, а где-то только на русском. И они зачастую не перемешиваются. Это затрудняет работу, потому что любая коммуникация происходит через язык. Даже в случае видео.

- Бывает ли сложно общаться с клиентом?

- Тяжело было с фармацевтическим рынком, где ключевые решения принимали убеленные сединами солидные мужчины. До них было сложно донести, что социальные сети могут работать. Они уверены, даже в 2021 году, что это что-то для школьников, что может их племянник сделать. Поэтому у фармацевтических компаний всегда такой плохой SMM.

- Сколько вы зарабатываете в месяц на своем контенте?

- Столько же, сколько и топ-менеджер в успешной корпорации.

- Как изменилась данная сфера в период пандемии?

- Хотелось бы верить что теперь даже и те упомянутые выше старцы поняли, что диджитал - это совсем не страшная и опасная штука, а наш друг. Не нужно бояться технологий. В Эстонии и других странах за этот период онлайн-доставка выстрелила еще больше, чем раньше.

- Как вы относитесь к бесплатному контенту в соцсетях?

- Прекрасно. Важно понимать: если вы какой-то контент получаете бесплатно, это означает, что товаром в данном случае являетесь вы. Если блогер щедро делится с вами рекламным контентом, то он продает рекламодателю ваше внимание. Проще говоря, когда вы что-то воспринимаете как бесплатное, ваше внимание и является товаром. А когда вы платите за информацию, вы являетесь ее покупателем, а не товаром.

По словам Павла, конференция - способ познакомиться с вашим диджитал-комьюнити и завязать с его представителями долгие и плодотворные контакты. 

Онлайн-часть конференции Tallinn Digital Week будет доступна всем. Выступления пройдут на русском языке. Участникам расскажут о маркетинге, рекламе, создании визуального, звукового и текстового контента, блогерстве и запуске онлайн-проектов, покажут, как профессионально продвигаться в Instagram, YouTube, TikTok и подкастах в 2021 году. Спикеры – признанные специалисты из именитых компаний и с впечатляющим портфолио. Посмотреть спикеров и темы можно здесь: https://tallinndigitalweek.ee/#speakers

Офлайн-часть конференции пройдет 9 сентября в Tallinn Startup Hub Lift 99, главном эстонском акселераторе стартапов, откуда вышли Skype, Bolt, Pipedrive и другие IT-компании. Конференция подойдет вам, если вы маркетолог, бизнесмен, пиарщик, блогер, подкастер или собираетесь ими стать. На Tallinn Digital Week можно будет познакомиться с нужными людьми, получить ценные наводки и по-новому взглянуть на свое дело. 


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