Вы только посмотрите! Дочь Толмацкого растет копией умершего в 35 лет Децла

Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, много лет не общался со своим влиятельным отцом. Рэпер и его продюсер серьезно разругались в самый разгар карьеры исполнителя хита «Вечеринка», после того как Александр Толмацкий решил уйти из семьи. Для Децла поступок отца стал настоящим шоком, поэтому близкие люди просто прервали общение и стали идти по жизни порознь.

Увы, но после похорон Кирилла Толмацкого его единственный сын Антоний (Juzeppe Junior) так и не смог наладить отношения со своими бабушкой и дедушкой. По мнению Александра Толмацкого, парня совершенно не волнуют дела родни, якобы все его интересы сводятся к деньгам и «гуманитарной» помощи, за которой он неоднократно обращался к родителям отца. «С дедом я так же, как и отец, не очень в ладах. Он мне никто, я его не видел 15 лет. Когда мы поехали подписывать бумаги о том, что я вступаю в наследство, со мной же еще дедушка судился. Он не хотел признавать, что я его родной внук. Хотя бабушка могла на это повлиять…» — признался как-то 16-летний Антоний Киселев в эфире канала «ТНТ MUSIC».