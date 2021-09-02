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Вы только посмотрите! Дочь Толмацкого растет копией умершего в 35 лет Децла

Децл ФОТО: Instagram

Известный музыкальный продюсер Александр Толмацкий нечасто показывает младших отпрысков. В свое время шоумен покинул мать Децла, что не лучшим образом отразилось на отношениях отца и сына.

Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, много лет не общался со своим влиятельным отцом. Рэпер и его продюсер серьезно разругались в самый разгар карьеры исполнителя хита «Вечеринка», после того как Александр Толмацкий решил уйти из семьи. Для Децла поступок отца стал настоящим шоком, поэтому близкие люди просто прервали общение и стали идти по жизни порознь.

Отец Кирилла впервые увидел своего внука-подростка лишь на похоронах сына. Зато старший Толмацкий сумел построить личное счастье со второй женой, которая впоследствии подарила ему сына и дочь. 1 сентября гордый папа разместил в Инстаграме редкое фото, на котором запечатлены его отпрыски.

«Десятиклассник и шестиклассница, уж больно быстро растут детки»,  — подписал опубликованный снимок Толмацкий.

К удивлению, дочь музыканта оказалась точной копией своего старшего брата Децла.

Увы, но после похорон Кирилла Толмацкого его единственный сын Антоний (Juzeppe Junior) так и не смог наладить отношения со своими бабушкой и дедушкой. По мнению Александра Толмацкого, парня совершенно не волнуют дела родни, якобы все его интересы сводятся к деньгам и «гуманитарной» помощи, за которой он неоднократно обращался к родителям отца. «С дедом я так же, как и отец, не очень в ладах. Он мне никто, я его не видел 15 лет. Когда мы поехали подписывать бумаги о том, что я вступаю в наследство, со мной же еще дедушка судился. Он не хотел признавать, что я его родной внук. Хотя бабушка могла на это повлиять…» — признался как-то 16-летний Антоний Киселев в эфире канала «ТНТ MUSIC».

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