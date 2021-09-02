Причина траура Ивлеевой: объявивший о разводе Элджей скрывал сына?

Слухи о том, что в семье 30-летней телеведущей и 27-летнего музыканта не все гладко, ходили давно. Сперва супруги перестали размещать совместные фото в соцсетях, позже начали в одиночестве посещать светские мероприятия.

Только полторы недели назад звездная пара решилась на важное признание: в отношениях решено поставить точку. Для Ивлеевой развод стал настоящей травмой - она даже явилась на свадьбу Моргенштерна в траурном наряде.

Элджей же, напротив, времени зря не теряет. Сегодня рэпер разместил на своей странице в Instagram фото, которое всколыхнуло общественность. Исполнитель хитов «Розовое вино» и «Кадиллак» запечатлелся с маленьким ребенком, которого нес по улице в сумке-кенгуру.

Подписчики всполошились: они стали предполагать, что именно наследник, которого долгое время скрывал музыкант, оказался причиной разрыва с Анастасией. Впрочем, многие фолловеры опровергли домыслы. По их мнению, это был просто образ для фотосессии.