Боже, неужели это она? Реальное фото Ларисы Долиной вызвало оторопь

К своим 65 годам Лариса Долина пришла успешной, востребованной, признанной артисткой. Она особняком стоит на российской сцене благодаря неподражаемой харизме и узнаваемому тембру голоса.

За все время своего творческого пути певица представала перед зрителями в самых разных образах и в самом разном весе. Лариса Долина была и аппетитной пампушкой, и стройной красавицей. Сейчас артистка может похвастать великолепной фигурой, которую подчеркивает обтягивающими нарядами. А еще певица обладает эффектными татуировками, которыми украсила свое тело.

С недавних пор Долина стала вести собственную страничку в социальной сети Инстаграм. Там артистка публикует разные фотографии и видео как из своей частной жизни, так и публичные. Например, недавно Лариса Долина посетила «Новую волну» в Сочи. На фестивале артистка щеголяла в самых модных и эффектных нарядах.

Вот только на снимках папарацци певица выглядит не так роскошно, как на кадрах из «Инстаграма». В распоряжении «ЭГ» появилась фотография, на которой Лариса Долина предстала без грамма косметики, в обычной одежде и без фильтров, так свойственных соцсетям. На снимке хорошо видно, что у 65-летней певицы свойственная возрасту пигментация на коже, дряблые руки, кожа которых потеряла эластичность также в силу возрастных изменений, и намечающаяся плешь.

ФОТО: eg.ru