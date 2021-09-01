Почему Меган? Экс-дворецкий принцессы Дианы раскрыл тайну женитьбы принца Гарри
Пол Баррел рассказал, чем похожа супруга герцога Сассекского на покойную народную принцессу, пишет Пятый канал.
Пол Баррел рассказал, чем похожа супруга герцога Сассекского на покойную народную принцессу, пишет Пятый канал.
Возможные причины женитьбы принца Гарри на актрисе Меган Маркл раскрыл бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел. По его словам человека, более десяти лет прислуживавшего матери младшего внука Елизаветы II, у его избранницы есть много общих черт с ныне покойной «народной принцессой», пишет издание Closer.
«Гарри женился на Меган, потому что она похожа на Диану. Обе женщины способны отстоять свои убеждения и их никак нельзя назвать слабовольными», – сказал дворецкий.
При этом он выразил сомнение, что будь принцесса Диана знакома с женой своего сына, они бы сошлись характерами.
«Думаю, они бы конфликтовали. Представляю себе этих двух сильных независимых женщин с разными взглядами на вещи — была бы война», – предположил Баррел.
Также он рассказал, чем отличаются эти две свободолюбивые прекрасные леди. По его мнению, Меган Маркл изначально лучше умеет общаться со СМИ, в то время как покойной принцессе этому только предстояло научиться, когда она вступала в брак.
«Я думаю, что главное различие между ними заключается в том, что у Меган есть план игры, тогда как Диана была молодой и наивной», – заметил дворецкий.
Принцесса Диана была женой старшего сына королевы Великобритании принца Чарльза с 1981-го по 1996 год. Она трагически погибла в 1997 году в автомобильной аварии, что стало шоком для миллионов британцев. К ней неоднозначно относились в прессе, но она была настоящей народной любимицей. Меган Маркл часто сравнивают по характеру с леди Ди, особенно после ее решения вместе с мужем сложить полномочия членов королевской семьи и удалиться для жизни как простые подданные Ее Величества.