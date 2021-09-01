Роза Сябитова рассказала об издевательствах в школьные годы: «Чморили постоянно»
По словам телесвахи, она воспитывалась в неблагополучной семье, пишет Пятый канал.
По словам телесвахи, она воспитывалась в неблагополучной семье, пишет Пятый канал.
Звезда телепрограммы «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала об издевательствах в школьные годы. По словам ведущей, она воспитывалась в неблагополучной семье, где никто не учил ее читать и писать.
По воспоминаниям телесвахи, в советские годы всем было без разницы, в какой семье ты воспитываешься. Все школьники ходили в одинаковой форме. Однако спустя время образовалась несправедливая ранговая система.
– сказала Роза Сябитова.
Ведущая также отметила, что в непростой жизненной ситуации ее спасал спорт. Благодаря активным занятиям в различных секциях Сябитова стала упертой и даже злой с точки зрения достижения поставленных целей.