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Роза Сябитова рассказала об издевательствах в школьные годы: «Чморили постоянно»

Роза Сябитова. ФОТО: Instagram

По словам телесвахи, она воспитывалась в неблагополучной семье, пишет Пятый канал.

Звезда телепрограммы «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала об издевательствах в школьные годы. По словам ведущей, она воспитывалась в неблагополучной семье, где никто не учил ее читать и писать.

По воспоминаниям телесвахи, в советские годы всем было без разницы, в какой семье ты воспитываешься. Все школьники ходили в одинаковой форме. Однако спустя время образовалась несправедливая ранговая система.

Она не изменилась до сих пор. Меня чморили постоянно. Моя система рангов была под названием «дно», абсолютное дно. Потому что я из бедных, из семьи алкоголиков, по учебе ничего не знаю, так как дома со мной никто не занимался,

– сказала Роза Сябитова.

Ведущая также отметила, что в непростой жизненной ситуации ее спасал спорт. Благодаря активным занятиям в различных секциях Сябитова стала упертой и даже злой с точки зрения достижения поставленных целей.


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