Как Николас Кейдж оказался на грани банкротства?
Пятый канал выяснил, с какими странными привычками актера приходится мириться его пятой жене.
Пятый канал выяснил, с какими странными привычками актера приходится мириться его пятой жене.
Николас Кейдж на грани разорения! Почему известный актер лишился своего шикарного особняка? За что его называют главным транжирой Голливуда? Как относится пятая жена к странностям знаменитого мужа? И правда, что сейчас звезда кино хватается за любую работу, чтобы покрыть долги?
Николас Кейдж переживает не лучшие времена. На днях его поместье в Лас-Вегасе пустили с молотка! Актер задолжал налоговой службе 14 миллионов долларов. Недвижимость звезды банк изъял еще десять лет назад и выставил на торги. Все это время артист пытался найти деньги, чтобы выкупить дом, но ничего не вышло!
«Удивительно, – гениальный актер, да? В таком количестве фильмов сыграл. Мега-популярный и попал в такую яму долговую», – удивился бизнесмен Андрей Ковалев.
В окружении звезды говорят: Кейдж обожал этот дом. Он приобрел его еще в 2006 году за восемь с половиной миллионов долларов. В нем есть все для роскошной жизни: семь спален и десять ванных комнат, собственный кинотеатр, сауна с бассейном, а также гараж для десяти автомобилей.
«В этой вилле, по официальной оценке, ежегодный налог на недвижимость около 82 тысяч долларов. Как правило, каждый год налоги увеличиваются, потому что есть коэффициент инфляции», – рассказала риелтор по зарубежной недвижимости Наталья Герман.
Впрочем, это уже не первый раз, когда Николас теряет недвижимость. В 2009 году банк отобрал у звезды еще два дома – в Калифорнии и Новом Орлеане. Актер взял недвижимость в кредит и в какой-то момент просто перестал платить по обязательствам.
«Это большой снежный ком. 30 июня вы не выплатили, на следующий день начисляются пени – это очень жесткая система. Недвижимость заносится в определенный реестр, объявляется, что через пять лет, например, если не будут покрыты эти долги, она будет выставлена на продажу», – пояснила Наталья Герман.
Николас Кейдж всегда считался одним из самых обеспеченных актеров Голливуда! Когда-то его состояние оценивалось в 150 миллионов долларов. А сегодня оно не превышает 20 миллионов. А все из-за склонности знаменитости к бессмысленной трате денег. То он заводит дома живую акулу, то гигантского осьминога, то смертельно опасных рептилий.
«Я купил двух королевских кобр: мальчика и девочку. Девочку назвал Шиба, а мальчика – Моби, он альбинос, в честь Моби Дика. Они находились за двумя пуленепробиваемыми дверьми. Если бы они меня укусили, у меня было бы только 15 минут на то, чтобы принять противоядие», – рассказал Кейдж.
Помимо экзотических животных, актер щедро скупал и экстравагантные экспонаты: высушенные головы африканских пигмеев, череп динозавра, прилетевший с Марса метеорит. Коллеги недоумевали – зачем все это Николасу Кейджу, ведь эти вещи стоят баснословных денег! Но звезда никого не слушал и продолжал эпатировать публику.
«Он понимает, что это останется его потомкам. Что это будет удорожаться в цене. Я не думаю, что звезды прям тратят вещи на побрякушки», – считает Эвелина Бледанс.
Но особую страсть знаменитость испытывал к старинной недвижимости. В 2006 году Кейдж купил два средневековых замка.
«Подлинный замок XVIII века в содержании, конечно, гораздо дороже, потому что нужно следить за ним. Это электричество, вода, тепло, газ и плюс оплата персонала», – объяснил бизнесмен Андрей Ковалев.
Затем актер приобрел еще и особняк XIX века, в котором якобы водятся привидения. Он принадлежал серийной убийце и живодерке мадам Лалори.
«Я собирался написать великий роман в жанре ужасов. Я вдохновлялся. И Стивеном Кингом, и Лавкрафтом. Поэтому я приобрел этот дом», – пояснил актер.
Сегодня Николас Кейдж уже продал замки, поместья, особняки и даже квартиры. Чтобы погасить долги – соглашается на любое предложение продюсеров. Впрочем, сам он, похоже, не унывает. В этом году актер женился в пятый раз. 57-летний Николас Кейдж отвел к алтарю 26-летнюю Рико Шибата.
«Николас Кейдж – красавчик, она его любит. Сейчас она раздербанит все, что у него», – предположил бизнесмен Андрей Ковалев.
Личная жизнь звезды долго не складывалась. С первой женой, Патрисией Аркетт, Кейдж расстался спустя девять месяцев после свадьбы. Но они еще пять лет не разводились и изображали семью. Второй его супругой стала дочь короля рок-н-ролла Лиза Мария Пресли. А третьей – обычная официантка Элис Ким. СМИ писали, что она изменила Николасу! Со своей четвертой избранницей – визажистом Эрикой Коике – актер развелся уже на пятые сутки. Он заявил, что шел с ней под венец не слишком трезвым. В ответ девушка потребовала круглую сумму отступных. Николас Кейдж оплатил экс-жене неустойку, после чего – отметил событие в баре!
На свою пятую жену Николас Кейдж возлагает большие надежды. Ведь Рико Шибата спокойно относится и к его странным увлечениям и привычке жить на широкую ногу. Что скрывать – она и сама это любит. На свадьбе с Кейджем Рико блистала в черном японском кимоно, а ее обручальное кольцо было выполнено из черного золота с черным бриллиантом. Судя по всему, звезда Голливуда так и не научится экономить!