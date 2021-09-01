Как Николас Кейдж оказался на грани банкротства?

Николас Кейдж на грани разорения! Почему известный актер лишился своего шикарного особняка? За что его называют главным транжирой Голливуда? Как относится пятая жена к странностям знаменитого мужа? И правда, что сейчас звезда кино хватается за любую работу, чтобы покрыть долги?

Николас Кейдж переживает не лучшие времена. На днях его поместье в Лас-Вегасе пустили с молотка! Актер задолжал налоговой службе 14 миллионов долларов. Недвижимость звезды банк изъял еще десять лет назад и выставил на торги. Все это время артист пытался найти деньги, чтобы выкупить дом, но ничего не вышло!

«Удивительно, – гениальный актер, да? В таком количестве фильмов сыграл. Мега-популярный и попал в такую яму долговую», – удивился бизнесмен Андрей Ковалев.

В окружении звезды говорят: Кейдж обожал этот дом. Он приобрел его еще в 2006 году за восемь с половиной миллионов долларов. В нем есть все для роскошной жизни: семь спален и десять ванных комнат, собственный кинотеатр, сауна с бассейном, а также гараж для десяти автомобилей.

«В этой вилле, по официальной оценке, ежегодный налог на недвижимость около 82 тысяч долларов. Как правило, каждый год налоги увеличиваются, потому что есть коэффициент инфляции», – рассказала риелтор по зарубежной недвижимости Наталья Герман.

Впрочем, это уже не первый раз, когда Николас теряет недвижимость. В 2009 году банк отобрал у звезды еще два дома – в Калифорнии и Новом Орлеане. Актер взял недвижимость в кредит и в какой-то момент просто перестал платить по обязательствам.

«Это большой снежный ком. 30 июня вы не выплатили, на следующий день начисляются пени – это очень жесткая система. Недвижимость заносится в определенный реестр, объявляется, что через пять лет, например, если не будут покрыты эти долги, она будет выставлена на продажу», – пояснила Наталья Герман.

Николас Кейдж всегда считался одним из самых обеспеченных актеров Голливуда! Когда-то его состояние оценивалось в 150 миллионов долларов. А сегодня оно не превышает 20 миллионов. А все из-за склонности знаменитости к бессмысленной трате денег. То он заводит дома живую акулу, то гигантского осьминога, то смертельно опасных рептилий.

«Я купил двух королевских кобр: мальчика и девочку. Девочку назвал Шиба, а мальчика – Моби, он альбинос, в честь Моби Дика. Они находились за двумя пуленепробиваемыми дверьми. Если бы они меня укусили, у меня было бы только 15 минут на то, чтобы принять противоядие», – рассказал Кейдж.

Помимо экзотических животных, актер щедро скупал и экстравагантные экспонаты: высушенные головы африканских пигмеев, череп динозавра, прилетевший с Марса метеорит. Коллеги недоумевали – зачем все это Николасу Кейджу, ведь эти вещи стоят баснословных денег! Но звезда никого не слушал и продолжал эпатировать публику.