Из-за чего Волочкова хочет подать в суд на вокалистку группы «Стрелки»?
Пятый канал узнал, с кем из коллег балерина могла бы связать жизнь.
Пятый канал узнал, с кем из коллег балерина могла бы связать жизнь.
Анастасия Волочкова объявила войну Радистке Кэт! Что не поделили балерина и участница группы «Стрелки»? За что экс-прима требует от большого театра почти 200 миллионов рублей (2 314 380 евро)? Почему ее сравнивают с Ольгой Бузовой? И какие на самом деле отношения связывают артистку и Никиту Джигурду?
Шесть лет назад Анастасия Волочкова купила роскошный особняк в престижном поселке Новахово. Балерина давно хотела сбежать от городской суеты и жить в тишине и покое. До недавнего времени так и было. Пока не случился коммунальный конфликт с соседкой – участницей группы Стрелки Екатериной Любомской.
«Люди спокойно жили и знали, что у нас все это обеспечивают, и все под ключ, как говорится. А сейчас? Полная белиберда, а чувиха зарабатывает деньги», – считает танцовщица.
При встрече звезды стараются задеть друг друга и не стесняются переходить на личности!
«Она уже никому не интересна, как артист. Вы посмотрите, как она выглядит. Она выбежала, вы видели, в каком виде?» – рассказала Волочкова.
«Мне совершенно все равно как она обо мне высказывается», – призналась певица.
Балерина и певица оказались по разные стороны баррикад из-за новой управляющей компании. Волочкову вполне устраивали местные коммунальщики, а Екатерину Любомскую – нет. Певица даже организовала свое товарищество собственников жилья, и убедила некоторых соседей вступить в его ряды.
«Они вот Кате платят деньги. А эта Катя не может объяснить, куда эти деньги идут», – заявила балерина.
«Любой член ТСН имеет право обратиться. Я ему предоставляю весь пакет документов, который его интересует», – объяснила Екатерина Любомская.
Балерина считает, что участница группы «Стрелки» собирает деньги с людей, но никаких услуг не оказывает. Екатерина уверяет, изначально Анастасия сама вступила в новое товарищество и поддерживала ее в борьбе с управляющей компанией. Но затем Волочкова якобы резко изменила позицию и перешла на другую сторону.
«Предыдущая управляющая компания подала на Анастасию в суд, исковые требования там один миллион 700 рублей (11 580 евро). Возможно, Анастасия как-то пробует решить проблему с предыдущей управляющей компанией посредством, может быть, нынешней», – предположила Екатерина.
Похоже, что коммунальная битва двух звезд продолжится уже в суде.
«Все то, что портит мою честь достоинство и репутацию – за это я буду, конечно, выходить в суд», – заявила певица.
«Я хочу действительно подать заявление в прокуратуру», – сказала танцовщица.
Зная Анастасию Волочкову, она пойдет до конца, чтобы отстоять свои права. Недавно она выиграла дело у ЖЭКа на Цветном бульваре. Танцовщица вела тяжбу с коммунальщиками с 2018 года – за протекающую крышу своей московской квартиры на Петровке!
«Зимой лед скалывали ломом и почему-то они эту дырку пробили над моей кроватью в спальне, представляете?», – посетовала Волочкова.
Коммунальщиков обязали выплатить балерине более полумиллиона рублей в качестве возмещения ущерба.
Анастасия Волочкова подавала иск на девять миллионов, но в итоге суд обязал коммунальщиков выплатить балерине весьма странную сумму!
«Знаете, сумма иска, общая сумма иска, только не надо смеяться, мне и самой смешно – 666 тысяч 66 рублей (7707 евро)», – рассказала танцовщица.
Волочкова требует компенсации и с Большого театра – около 200 миллионов рублей. Экс-прима считает, что ей не доплатили зарплату и умышленно сократили рабочий стаж.
«Трудовую книжку – мне ее выдали на руки – а когда я увидела, что это книжка, в которой нет вообще стажа, и получается, что я пенсию не могу получить», – пожаловалась звезда.
В 2003 году звезда уже судилась с учреждением, на подмостках которого блистала и выиграла дело о своем незаконном увольнении.
«Подоплекой стало мое расставание с очень известным и богатым человеком, с которым я жила. И любой толстосум может прийти и сказать "Вот эта мне дала, она будет танцевать. Эта не дала – гоните в шею"», – объяснила Волочкова.
Впрочем, Волочкова не унывает. И пока юристы отстаивают ее деньги и доброе имя в судах, звезда успешно гастролирует. А на днях она представила свой дебютный музыкальный альбом!
Но не все оценили ее певческий талант. На звезду тут же напали хейтеры!
«Я сразу хочу сказать – я не Оля Бузова. Я не лезу на большие сцены со своими песнями. Если в моих клипах вам не нравится мой голос, то вы выключайте звук (смеется) и смотрите изображение», – пошутила танцовщица.
Анастасия Волочкова уверяет – на критику она давно не реагирует! Для нее главное – поддержка друзей. На презентацию альбома артистки пришли: Прохор Шаляпин, Рома Жуков, Милена Дейнега и, конечно, Никита Джигурда, с которым звезде давно приписывают тайный роман.
«Я люблю богиню Волочкову. Она в своем стиле, уникальная», – признался шоумен.
Своей богине Никита Джигурда поклонялся весь вечер. И даже целовал ей ноги!
«У меня такой имидж – я люблю обнимашки, я люблю обнимать девчонок. Только сделаешь шаг налево по-настоящему – тебя тут же за яйца подхватят и на крюк подвесят, и Анисина добавит еще», – признался артист.
Волочкова не скрывает – такое внимание ей льстит. Тем более что недавно – она снова стала завидной невестой!
«Ну я же только рассталась с этим бывшим Олегом. Вот это вот свободное плавание, оно мне в какой-то момент сейчас послано судьбой, чтобы встретить настоящего человека, с которым я создам союз и счастливую семью», – уверена балерина.
Волочкова уверяет, с Джигурдой они просто друзья. Однако не отрицает, если бы шоумен не был женат, то они, возможно, смогли бы стать парой. Ведь именно он в трудные минуты всегда рядом с ней.