Из-за чего Волочкова хочет подать в суд на вокалистку группы «Стрелки»?

Анастасия Волочкова объявила войну Радистке Кэт! Что не поделили балерина и участница группы «Стрелки»? За что экс-прима требует от большого театра почти 200 миллионов рублей (2 314 380 евро)? Почему ее сравнивают с Ольгой Бузовой? И какие на самом деле отношения связывают артистку и Никиту Джигурду?

Шесть лет назад Анастасия Волочкова купила роскошный особняк в престижном поселке Новахово. Балерина давно хотела сбежать от городской суеты и жить в тишине и покое. До недавнего времени так и было. Пока не случился коммунальный конфликт с соседкой – участницей группы Стрелки Екатериной Любомской.

«Люди спокойно жили и знали, что у нас все это обеспечивают, и все под ключ, как говорится. А сейчас? Полная белиберда, а чувиха зарабатывает деньги», – считает танцовщица.

При встрече звезды стараются задеть друг друга и не стесняются переходить на личности!

«Она уже никому не интересна, как артист. Вы посмотрите, как она выглядит. Она выбежала, вы видели, в каком виде?» – рассказала Волочкова.

«Мне совершенно все равно как она обо мне высказывается», – призналась певица.

Балерина и певица оказались по разные стороны баррикад из-за новой управляющей компании. Волочкову вполне устраивали местные коммунальщики, а Екатерину Любомскую – нет. Певица даже организовала свое товарищество собственников жилья, и убедила некоторых соседей вступить в его ряды.

«Они вот Кате платят деньги. А эта Катя не может объяснить, куда эти деньги идут», – заявила балерина.

«Любой член ТСН имеет право обратиться. Я ему предоставляю весь пакет документов, который его интересует», – объяснила Екатерина Любомская.

Балерина считает, что участница группы «Стрелки» собирает деньги с людей, но никаких услуг не оказывает. Екатерина уверяет, изначально Анастасия сама вступила в новое товарищество и поддерживала ее в борьбе с управляющей компанией. Но затем Волочкова якобы резко изменила позицию и перешла на другую сторону.

«Предыдущая управляющая компания подала на Анастасию в суд, исковые требования там один миллион 700 рублей (11 580 евро). Возможно, Анастасия как-то пробует решить проблему с предыдущей управляющей компанией посредством, может быть, нынешней», – предположила Екатерина.

Похоже, что коммунальная битва двух звезд продолжится уже в суде.

«Все то, что портит мою честь достоинство и репутацию – за это я буду, конечно, выходить в суд», – заявила певица.

«Я хочу действительно подать заявление в прокуратуру», – сказала танцовщица.

Зная Анастасию Волочкову, она пойдет до конца, чтобы отстоять свои права. Недавно она выиграла дело у ЖЭКа на Цветном бульваре. Танцовщица вела тяжбу с коммунальщиками с 2018 года – за протекающую крышу своей московской квартиры на Петровке!

«Зимой лед скалывали ломом и почему-то они эту дырку пробили над моей кроватью в спальне, представляете?», – посетовала Волочкова.