Александр Шоуа о распаде «Непары»: «Я призывал человека хотя бы приходить трезвой на концерт»

Коллектив «Непара» пользовался невероятной популярностью в 2000-е. Тогда артисты выпускали один хит за другим. На сцене Александр Шоуа и Виктория Талышинская всегда выглядели очень гармонично, из-за чего постоянно появлялись слухи об их романе. А вот за кулисами отношения музыкантов оставляли желать лучшего.
В интервью для радиостанции «Москва FM» Шоуа в очередной раз рассказал, почему же группа распалась. Как выяснилось, музыканту просто надоело постоянно контролировать коллегу.
Когда ты находишься внутри коллектива, где у каждого есть свое мнение, то управлять музыкальным процессом не представляется возможным. Тем более, когда мнение, высказываемое на сцене, не сильно мощное, а вот в жизни человек мнит о себе что-то сверхъестественное. Сложно призывать к порядку человека, который не очень серьезно относится к делу. Приходится призывать к элементарным вещам: не пропустить репетицию, не опоздать на выступление, хотя бы прийти трезвым или трезвой на концерт. Я устал это все держать в себе,
Ранее Александр уже рассказывал, что сотрудничать с Викторией было крайне сложно. Главной претензией артиста в адрес коллеги стал непрофессионализм. А вот Талышинская утверждала, что разрыв творческих отношений произошел из-за чрезмерного давления со стороны Шоуа. Якобы солист брал на себя слишком много, что вызывало раздражение.
Так или иначе, в конце прошлого года Александр возродил коллектив, но в ином виде. Артист пригласил солировать сразу двух исполнительниц — Дарью Храмову и Марианну Арутюнян. «Я остался в прекрасных отношениях с продюсером коллектива «Непара». Мы сейчас продолжаем выступать, исполняем старые песни. Я прекрасно понимаю, что группа стала культовой, и люди все еще любят наши композиции», — признался Александр.
Виктория Талышинская тоже продолжает творчески развиваться. Вот только артистка не исполняет старые хиты, решив, что та глава ее жизни навсегда закрыта.