Чт, 2.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

ВИДЕО ⟩ О таком можно только мечтать! В Ласнамяэ открылась школа в скандинавском стиле 30-х годов

В День знаний, 1 сентября, здесь царит праздничная атмосфера. Репортер портала Limon.ee Ксения Васильева побывала на торжественном открытии обновленной Ласнамяэской основной школы. Такой современный дизайн и интерактивная среда обновленного здания вызывают желание вновь закинуть ранец за спину и углубиться в мир знаний.

Учащихся, учителей и администрацию школы Ласнамяэ пришел поздравить мэр Таллинна Михаил Кылварт и старейшина столичного района Ласнамяэ Владимир Свет.

Трогательный момент праздника был посвящён памяти директора школы Аллы Иосифовны Золотовой, которая являлась душой этого проекта, но не смогла разделить с коллегами и учениками радость этого дня.

На первой линейке ученики начальных классов поприветствовали первоклассников и станцевали для них под изумительный вальс Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». На глаза навернулись слезы, так хочется обратно в школу, в это беззаботное время...

По словам главного архитектора обновленного здания Оття Оямаа, фасад школы выполнен в скандинавском стиле 30-х годов и хорошо вписывается в окружающую среду.

Ласнамяэская основная школа обзавелась новым спортивным блоком с раздевалками и душевыми. Школьный стадион был реконструирован в соответствии с современными требованиями, помещения для учебы выполнены в светлых тонах и приспособлены под специфические нужды учеников. Все классы оснащены дигитальной доской. В Ласнамяэской основной школе обучается 355 учеников.

Портал Limon.ee поздравляет всех учащихся, родителей и учителей с 1 Сентября!

Смотрите видеорепортаж, где мы также попытались выяснить, сколько стоило собрать ребенка в школу?

Смотрите галерею мероприятия: 



 


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back