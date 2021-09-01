ВИДЕО ⟩ О таком можно только мечтать! В Ласнамяэ открылась школа в скандинавском стиле 30-х годов

Учащихся, учителей и администрацию школы Ласнамяэ пришел поздравить мэр Таллинна Михаил Кылварт и старейшина столичного района Ласнамяэ Владимир Свет.

Трогательный момент праздника был посвящён памяти директора школы Аллы Иосифовны Золотовой, которая являлась душой этого проекта, но не смогла разделить с коллегами и учениками радость этого дня.

На первой линейке ученики начальных классов поприветствовали первоклассников и станцевали для них под изумительный вальс Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». На глаза навернулись слезы, так хочется обратно в школу, в это беззаботное время...

По словам главного архитектора обновленного здания Оття Оямаа, фасад школы выполнен в скандинавском стиле 30-х годов и хорошо вписывается в окружающую среду.

Ласнамяэская основная школа обзавелась новым спортивным блоком с раздевалками и душевыми. Школьный стадион был реконструирован в соответствии с современными требованиями, помещения для учебы выполнены в светлых тонах и приспособлены под специфические нужды учеников. Все классы оснащены дигитальной доской. В Ласнамяэской основной школе обучается 355 учеников.

Портал Limon.ee поздравляет всех учащихся, родителей и учителей с 1 Сентября!

Смотрите видеорепортаж, где мы также попытались выяснить, сколько стоило собрать ребенка в школу?

Смотрите галерею мероприятия:









