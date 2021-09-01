Паноптикум: на Украине представили коллекцию одежды для покойников
Показом мод на подиуме уже мало кого удивишь. В Днепре пошли дальше – представили коллекцию одежды для покойных и продемонстрировали на девушках в гробах, пишет dp.vdogore.ua.
Показом мод на подиуме уже мало кого удивишь. В Днепре пошли дальше – представили коллекцию одежды для покойных и продемонстрировали на девушках в гробах, пишет dp.vdogore.ua.
Как рассказали в местном похоронной студии Angels, они первыми на Украине представили коллекцию одежды для покойных. Каталог уже почти готов и первыми «творениями» поделились в соцсети.
Как видим, одежду для умерших демонстрировали девушки. Они в образе покойников лежали в гробу в красивом одеянии – в расшитых платьях, костюмах, с покрытыми головами. Выглядит все это жутковато, как для рекламной компании. Мужскую коллекцию одежды для покойных пока не презентовали.