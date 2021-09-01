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Паноптикум: на Украине представили коллекцию одежды для покойников

На Украине представили коллекцию одежды для покойных и продемонстрировали на девушках в гробах. ФОТО: @angels.ritualservicesstudio kuvatõmmis

Показом мод на подиуме уже мало кого удивишь. В Днепре пошли дальше – представили коллекцию одежды для покойных и продемонстрировали на девушках в гробах, пишет dp.vdogore.ua.

Как рассказали в местном похоронной студии Angels, они первыми на Украине представили коллекцию одежды для покойных. Каталог уже почти готов и первыми «творениями» поделились в соцсети.

Как видим, одежду для умерших демонстрировали девушки. Они в образе покойников лежали в гробу в красивом одеянии – в расшитых платьях, костюмах, с покрытыми головами. Выглядит все это жутковато, как для рекламной компании. Мужскую коллекцию одежды для покойных пока не презентовали.


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