Паноптикум: на Украине представили коллекцию одежды для покойников

Как рассказали в местном похоронной студии Angels, они первыми на Украине представили коллекцию одежды для покойных. Каталог уже почти готов и первыми «творениями» поделились в соцсети.

Как видим, одежду для умерших демонстрировали девушки. Они в образе покойников лежали в гробу в красивом одеянии – в расшитых платьях, костюмах, с покрытыми головами. Выглядит все это жутковато, как для рекламной компании. Мужскую коллекцию одежды для покойных пока не презентовали.