Ср, 1.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Рита Ора показала настолько жаркие снимки в бикини, что соблазнит даже самых бесчувственных мужчин

Рита Ора. ФОТО: HENRY NICHOLLS/REUTERS

Любовь и солнечные лучи явно идут исполнительнице на пользу, ведь и то и другое заставляет её сиять, пишет Лайф.

В завершение лета Рита Ора решила подарить подписчикам в Инстаграме несколько ярких снимков, от которых становится жарко даже в ненастный день. Звёздная красотка надела крошечное чёрное бикини.

Фото © Instagram / ritaora

Фото © Instagram / ritaora

30-летняя британская певица похвасталась загорелой кожей и идеальными пропорциями. А на одном из кадров смело показала в камеру свой эффектный бюст. Знойный образ исполнительница дополнила блестящими цепями и браслетами, а глаза спрятала за солнечными очками.

Фото © Instagram / ritaora

Фото © Instagram / ritaora

Подписчики не могли пройти мимо соблазнительных кадров, поставив им более полумиллиона сердечек. Юзеры засыпали любимицу комплиментами, отметив её пленительную красоту. А некоторые сравнили Риту с другим секс-символом и мечтой миллионов — Дженнифер Лопес.

Впрочем, певица наслаждается не только солнцем, но и новым романом. Недавно Рита опубликовала в Инстаграме фото с празднования 46-летия своего возлюбленного — актёра, режиссёра и сценариста Тайки Вайтити. А 30 сентября в рамках Недели моды в Париже состоится шоу звезды Rita Ora Live From The Eiffel Tower, пишет Daily Mail.

 
 
 

Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back