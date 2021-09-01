Рита Ора показала настолько жаркие снимки в бикини, что соблазнит даже самых бесчувственных мужчин

Подписчики не могли пройти мимо соблазнительных кадров, поставив им более полумиллиона сердечек. Юзеры засыпали любимицу комплиментами, отметив её пленительную красоту. А некоторые сравнили Риту с другим секс-символом и мечтой миллионов — Дженнифер Лопес.

Впрочем, певица наслаждается не только солнцем, но и новым романом. Недавно Рита опубликовала в Инстаграме фото с празднования 46-летия своего возлюбленного — актёра, режиссёра и сценариста Тайки Вайтити. А 30 сентября в рамках Недели моды в Париже состоится шоу звезды Rita Ora Live From The Eiffel Tower, пишет Daily Mail.