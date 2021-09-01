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Диетологи рассказали, сколько кофе надо пить в день, чтобы похудеть

Кофе. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Но только без сахара, естественно!

Привыкли начинать день с чашечки черного кофе? У диетологов для вас есть хорошие новости: ароматный напиток не только источник энергии и бодрости, но и отличное средство для поддержания фигуры. По словам диетолога Сары Флауэрс, две чашки черного кофе в день помогают бороться с лишним весом — за счет повышения метаболизма Кроме того, кофе содержит хлорогенную кислоту, которая замедляет усвоение углеводов и повышает разрушение жира.

Еще одно полезное свойство кофе — способность снизить аппетит, а также стимулировать термогенез, ускоряющий процесс сжигания жира. Диетолог также ссылается на исследование, результаты которого были опубликованы в Международном журнале эпидемиологии. Авторы исследования изучили диетические привычки 93 тысяч человек и пришли к выводу, что у тех, кто пили кофе ежедневно, был снижен риск развития ожирения и диабета второго типа
 
Разумеется, к такому эффекту приводит употребление только черного кофе, без добавления сахара или сливок. Также диетолог предупреждает, что в день стоит выпивать не более двух чашек ароматного напитка, советует «Домашний Очаг».

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