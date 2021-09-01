Диетологи рассказали, сколько кофе надо пить в день, чтобы похудеть

Привыкли начинать день с чашечки черного кофе? У диетологов для вас есть хорошие новости: ароматный напиток не только источник энергии и бодрости, но и отличное средство для поддержания фигуры. По словам диетолога Сары Флауэрс, две чашки черного кофе в день помогают бороться с лишним весом — за счет повышения метаболизма Кроме того, кофе содержит хлорогенную кислоту, которая замедляет усвоение углеводов и повышает разрушение жира.