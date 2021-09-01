Как по дате рождения определить свой магический дар?

Некоторые эзотерики считают, что в мире не существует случайностей, и даже дата рождения может рассказать о куда большем, чем просто о возрасте человека. Нумерологии уверяют, что при правильных расчетах можно узнать, каким даром наделяется личность с самого рождения. Для этого нужно разложить день месяц и год своего рождения на цифры и складывать их до тех пор, пока не получим итоговую, которая и символизирует дар, пишет Пятый канал.

Например, возьмем за дату рождения 20 апреля 1870 года. Тогда расчет будет выглядеть следующим образом: 2+0+4+1+8+7+0=22 => 2+2=4.

Цифра 1. Волшебство, волеизлияние и отвага. Единица кроет в себе большой творческий потенциал и магические способности. Под этим числом рождаются люди, способные вершить свою собственную волю без оглядки.

Цифра 2. Эмпатия, мечты и интуиция. Из «двоек» получаются лучшие психологи и друзья, поскольку никто так не умеет поставить себя на место другого, как они. Кроме того, эти люди умеют думать сердцем, что превращает их в невероятных интуитов.

Цифра 3. Трехликая Луна, созидание и разрушение. Порой у «троек» бывают проблемы с самоконтролем, но их дар разрушения необходим миру, поскольку они расчищают место для строительства чего-то нового.

Цифра 4. Оживление и элементальная магия. Все четыре стихии подвластны «четверкам», которые не только способны управлять Землей, Воздухом, Водой и Огнем, но и творить из них живые шедевры.

Цифра 5. Спиритизм, контакт с духами и магия предков. Рожденные под этим числом находятся в постоянном контакте с тонкими мирами, где обитают духи всего живого и мертвого, что есть на Земле.

Цифра 6. Энергия Солнца, ритуальная магия и исцеление. Солнце — один из главных источников жизни. Умение управлять этой энергией позволяет духовно и физически исцелять людей.

Цифра 7. Энергия Луны, дар видения и вещих снов. Луна вечный спутник сна и мистического опыта, переживая который «семерки» способны предсказывать будущее.

Цифра 8. Колдовство, манипуляция, алхимия. Если существуют злые гении, то чаще всего это «восьмерки». Необходимо приложить множество усилий, чтобы не поддаться искушению, а пустить свой дар на благие дела.

Цифра 9. Шаманизм, астральная проекция, хранитель магии. Для «девяток» нет ничего невозможного. Их магический дар максимально приближен к обычной повседневной жизни, что делает их одними из самых успешных людей на планете.



