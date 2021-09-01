Собчак в роли ведущей: первые фото и видео со свадьбы Моргенштерна и Дилары появились в Сети

Моргенштерн и Дилара решили закатить пышную свадьбу Инстаграм Родители Моргенштерна прибыли к месту торжества Инстаграм Совет да любовь Инстаграм Две черные скульптуры перед сценой пугали горожан. Но для поклонников экстравагантного артиста они привычны Инстаграм В последний день лета в Москве отпраздновали свадьбу рэпер Моргенштерн и его невеста Дилара. Само торжество прошло в стиле 90-х годов – с куклой на капоте автомобиля и безвкусным оформлением.

В СМИ и Telegram-каналах появились первые кадры с торжества Моргенштерна. По данным изданий, саму свадьбу гуляли на набережной Тараса Шевченко, там был уже арендован «Рио-1», на котором могут разместиться полтысячи человек. Пока на теплоходе шла подготовка, Моргенштерн с невестой организовал свадебную фотосессию у загса. Для фото на память рэпер снял штаны.

Отмечается, что на свою свадьбу Моргенштерн надел несуразный костюм, который явно ему велик. Невеста Дилара выбрала классическое белое платье.

Свадьбу Моргенштерна вела Ксения Собчак, которая уже отметилась первыми фотографиями с торжества. Судя по сторис, подружки невесты, выкуп, все атрибуты свадьбы в стиле 90-х вызвал шок у телеведущей.

«Какой ад», – высказалась Ксения Собчак.

Издание «Лайф» сообщило о свадебном торте весом 666 кг, который по заказу Моргенштерна испекла кондитер Марина Синицкая. В составе десерта оказались конопляная мука, ядра конопли. Кондитер уверяет, что никакого отрицательного эффекта от таких ингредиентов не будет.

«На самом деле он не имеет никакого “волшебного” эффекта», – шутит создатель торта.

На сам торт потратили около 50 кг шоколада, 3000 яиц, 200 кг крема и пр. Торт на свадьбе Моргенштерна соберут на месте – из отдельных ярусов.