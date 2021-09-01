«Когда модель устает позировать – начинается работа»: Александр Ивашкевич раскрывает секреты создания настоящих фотошедевров

«Красота и психология в фотографии» – так называется мастер-класс, который Александр Ивашкевич проведет для жительниц Таллинна. Впрочем, артист, который уже много лет занимается фотоискусством, считает, что и мужчинам эта встреча может быть весьма интересна.

Актерская работа Александра Ивашкевича покорила сердца публики не только в Эстонии, но и за рубежом. Александр – ведущий актер Русского театра, известный также многочисленными ролями в кино, но немногие знают его как удивительного фотохудожника, использующего в своей работе психологические и актерские техники, которые раскрывают самые неожиданные и глубокие стороны модели.

Косметические бренды NANOASIA и Bellapierre Cosmetics в Эстонии уже много лет занимаются вопросами красоты, здоровья и уверенности в себе в формате программ по преображению. Именно поэтому родился совместный проект, соединивший опыт в сфере красоты и уникальный талант Александра Ивашкевича как фотографа и педагога.

ФОТО: Кадр из видео

В рамках мероприятия Александр расскажет о том, как фотография может служить психологическим инструментом в работе над собой. Поделится своими методами работы с моделью, покажет новые фотоработы.

«Я как актер занимаюсь психологией и очень часто на своих фотосессиях вижу, насколько лица людей, насколько их нутро порабощено социумом»,

– говорит Александр Ивашкевич, с которым мы встретились накануне мастер-класса.

Фотохудожник с досадой отмечает, что в основном фотографии сейчас делаются для соцсетей: все на ходу, бегом. А там, как правило, куча фильтров, заученные позы, привычные ракурсы.

«Мы чувствуем, что что-то не так, но живем в понимании: нам кажется, что мы хороши. А мы забыли о том, что мы хороши сами по себе, – говорит Александр. – Хочется найти в людях естественное, чтобы они скинули те маски, которые надели на себя, и увидели, какие они красивые на самом деле. Потому что когда человек искренен в своих проявлениях и хорошо стоит свет – он очень красив».

Стены Русского театра украшают портреты артистов и других работников, сделанные Александром Ивашкевичем. ФОТО: Кадр из видео

Фотогеничность, по мнению Ивашкевича, – это искренность. А для того, чтобы человек раскрылся, он должен доверять тому, кто стоит за камерой.

«Моя фотосессия длится часа четыре, иногда даже больше. Потому что когда модель устает позировать – начинается работа, – говорит фотохудожник.

– Лучшие кадры получаются в конце. Позы не изучаются – они в нас есть».

К слову, четыре часа на таких фотосессиях пролетают незаметно. Ведь в это время люди не просто позируют, в заняты собой – они познают себя, изучают свои возможности и раскрывают новые грани. Так жизнь начинает играть новыми красками, появляется непреодолимое желание стать лучше, прислушаться к себе настоящему.

«Бывает, идет девушка – не красавица, но она такая яркая, из нее брызжет энергия жизни, и ты смотришь и просто восхищаешься этим!